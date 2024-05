video suggerito

Cremonese-Venezia, dove vedere la finale dei playoff di Serie B oggi in TV e streaming: orario e formazioni Cremonese-Venezia è la partita d’andata della finale dei playoff di Serie B. Si gioca allo stadio Zini di Cremona, con fischio d’inizio alle ore 20:30. Le probabili formazioni di Stroppa e Vanoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vito Lamorte

Cremonese e Venezia si sfidano per la partita d'andata della finale dei playoff della Serie B 2023-2024. Le squadre di Giovanni Stroppa e Paolo Vanoli giocano allo stadio Giovanni Zini di Cremona, con fischio d'inizio alle ore 20:30 e diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

Nell'ultimo atto del campionato cadetto si sfidano le squadre che hanno chiuso immediatamente dietro alle due neopromosse in Serie A, Parma e Como: i lagunari, che hanno chiuso al terzo posto, hanno battuto il Palermo in semifinale senza troppi problemi e i grigiorossi hanno avuto la meglio sul Catanzaro con una grande vittoria nella sfida di ritorno.

La partita di ritorno si giocherà allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia il 2 giugno 2024 alle ore 20:30. In caso di parità dopo i 180 minuti, andrà in Serie A la squadra con più punti in classifica.

Partita: Cremonese-Venezia

Dove: stadio Giovanni Zini, Cremona

Quando: giovedì 30 maggio 2024

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie B, andata della finale dei playoff

Dove vedere Cremonese-Venezia in diretta TV

L'andata della finale dei playoff di Serie B tra Cremonese e Venezia sarà visibile in diretta TV su DAZN, tramite l'app fruibile su tutte le smart tv. In alternativa, anche Sky trasmetterà l'incontro che sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (251).

La telecronaca di DAZN è affidata a Riccardo Mancini.

Cremonese-Venezia, dove vederla in diretta streaming

La partita Cremonese-Venezia potrà essere seguita anche in diretta streaming. Si potrà assistere all'incontro tramite l'app di DAZN, compatibile con smartphone, tablet e tanti altri dispositivi supportati, oppure accedere direttamente al sito dell'emittente e inserire le proprie credenziali. Gli abbonati Sky invece avranno a disposizione lo streaming offerto dall'app SkyGo.

Serie B, le probabili formazioni di Cremonese-Venezia

Stroppa con Vazquez e Coda in attacco, in mediana Pickel, Castagnetti e Buonaiuto. Vanoli non cambia il tandem offensivo Pierini-Pohjanpalo, che ha già ben figurato nelle semifinali.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Antov; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.