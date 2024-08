video suggerito

Cremonese-Palermo finisce in rissa per una maglia: caos nel settore ospiti fra i tifosi rosanero Alla fine della partita all'interno del settore ospiti è scoppiato il caos per una maglietta lanciata da Blin: decine di tifosi hanno dato vita a una rissa violenta con calci, pugni e bastoni.

A cura di Ada Cotugno

Il gol di Roberto Insigne ha regalato la vittoria al Palermo in casa della Cremonese ma la festa è stata brutalmente rovinata per una rissa fra i tifosi siciliani avvenuta alla fine della partita, proprio all'interno del settore ospiti dello Zini. Decine di persone hanno dato vita a un litigio violento, documentati sui social da altri spettatori che hanno assistito a debita distanza dalle file superiori.

Pugni, calci e anche colpi dati con due bastoni che sono comparsi all'improvviso. Nel giro di pochissimi minuti all'interno del settore è scoppiata una rissa violenta, scatenata dal semplice gesto di un giocatore che aveva deciso di regalare la sua maglietta a una bambina che si trovava sugli spalti.

Il motivo della rissa fra i tifosi del Palermo

La vittoria è fondamentale per le ambizioni dei rosanero che sperano di poter essere promossi in Serie A alla fine di questa stagione. Insigne ha regalato i tre punti con un gol negli ultimi minuti, ma la gioia della vittoria è stata spazzata via in pochissimo tempo dagli stessi tifosi del Palermo che si sono azzuffati al termine della partita. Blin, arrivato vicino al settore ospiti, ha lanciato la sua maglietta a una bambina che lo stava osservando dagli spalti, ma proprio quel gesto ha fatto scoppiare il caos.

Il prezioso cimelio le è stato rubato dalle mani ed è partita una rissa per accaparrarselo: decine di persone hanno cominciato a colpirsi con calci, pugni e addirittura con due bastoni, creando una lite violenta che è durata per diversi minuti. Dal campo il giocatore ha notato tutto e non gli è sfuggito che il suo regalo era stato strappato dalle mani della piccola destinataria. Alla fine di tutto, quando le acque si erano ormai calmate, ha deciso di regalare un'altra maglietta alla bambina che questa volta ha potuto portare a casa il suo bel ricordo.