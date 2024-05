video suggerito

Cremonese-Catanzaro dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Cremonese-Catanzaro è la seconda semifinale dei playoff di Serie B. L’incontro si disputerà stasera e prenderà il via alle ore 20:30. Diretta TV su Sky e DAZN, all’andata è finita 2-2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Questa sera a Cremona si gioca la seconda semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Cremonese e Catanzaro. Chi vince nella finale dei playoff sfiderà Venezia/Palermo. La Cremonese scenderà in campo avendo due risultati a disposizione. Perché nella gara di andata, in Calabria, è finita 2-2. E se si chiuderà anche in parità la seconda semifinale allora i grigiorossi accederanno alla finale, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare (quarto posto).

Di sicuro sarà una sfida spettacolare. Perché Cremonese e Catanzaro sono due squadre che giocano a calcio e che hanno un solo obiettivo: fare gol. Il 2-2 dell'andata è l'esempio perfetto, certo questa volta sarà anche più complicato mentalmente visto che la posta in palio è grossa. In palio c'è la finale playoff. La Cremonese prova a ritornare subito in Serie A, mentre il Catanzaro cerca la seconda promozione consecutiva.

Le probabili formazioni di Cremonese-Catanzaro. Non ci dovrebbero essere sostanziali novità nelle due squadre rispetto alla sfida di andata. Vazquez e Tsadjout davanti per Stroppa. Vivarini risponde con capitan Iemmello e Biasci in attacco.

Partita: Cremonese-Catanzaro

Quando: sabato 24 maggio

Orario: 20:30

Dove: Stadio Zini, Cremona

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Competizione: Serie B, semifinale ritorno

Dove vedere Cremonese-Catanzaro in diretta TV

Dove vedere Cremonese-Catanzaro in diretta TV? La semifinale di ritorno dei playoff che deciderà la sfidante del Venezia/Palermo sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 252 (Sky Sport). L'incontro potranno seguirlo gli abbonati. La semifinale si potrà vedere anche su DAZN, per vederla in TV servirà un dispositivo come Google Chroomecast o FireStick TV Amazon oppure una consolle di gioco Nintendo o PlayStation di ultima generazione.

Cremonese-Catanzaro dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile seguire in streaming la semifinale di ritorno tra Cremonese e Catanzaro, in ogni caso però servirà un abbonamento. La sfida sarà visibile in streaming tramite Sky Go, NOW e DAZN.

Serie B, le probabili formazioni di Cremonese-Catanzaro

Non cambieranno molto rispetto alla gara di andata Cremonese e Catanzaro. Solito 3-5-2 con Vazquez e Tsadjout per i grigiorossi, Catanzaro con il 4-4-2 di Vivarini che schiera una squadra offensiva con Vandeputte, Biasci e Iemmello.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Marrone; Ghiglione, Pickel, Majer, Johnsen, Quagliata; Vazquez, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Scognamillo, Antonini, Brighenti, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.