Sono in miglioramento le condizioni di Andrea Cossu, l'ex calciatore del Cagliari che era rimasto ferito sabato sera in un terribile incidente stradale avvenuto sulla Statale 554 a Selargius, in direzione Cagliari. Cossu è stato trasferito, non è più nel reparto di Rianimazione ma in quello di Chirurgia Toracica. Resta la prognosi riservata, ma i medici sono ottimisti e pensano di poterla scogliere al più presto, forse già in giornata.

In miglioramento le condizioni di Cossu

L'ex fantasista, che ha giocato anche due partite con la nazionale dell'Italia nel 2010 (quando in panchina c'era Marcello Lippi, scese in campo contro la Svizzera e il Camerun) è in miglioramento. Una notizia questa che rende felici, non solo i familiari del calciatore ma tutti gli sportivi che lo hanno apprezzato sui campi di calcio negli anni scorsi. I medici cominciano a essere ottimisti, dopo aver escluso comunque sin da subito che fosse in pericolo di vita. Cossu è stato trasferito dal reparto di Rianimazione dell'ospedale di Brotzu a quello di Chirurgia Toracica del Businco. Ha riportato numerose ferite e diversi traumi, quello toracico è quello che ha preoccupato di più. Dunque condizioni in miglioramento.

Da capire la dinamica dell'incidente di Andrea Cossu

Sabato nel tardo pomeriggio Cossu, che lavora per il Cagliari, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che va ancora ricostruito. La polizia municipale ha condotto degli accertamenti che servono per ricostruire la dinamica del sinistro e proverà a capire perché la Porsche dell'ex calciatore è finita fuori strada. La vettura, che pare sia carambolata, è stata posta sotto sequestro e verrà esaminata dai periti.