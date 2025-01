video suggerito

Cos'è l'Infinity League, il torneo che lancia la sfida alla Kings League: ci sarà anche la Juventus La Juventus ha rilasciato un comunicato ufficiale con cui ha confermato la propria presenza alla prossima edizione della neonata Infinity League, un torneo a 4 squadre che si terrà il prossimo 22 marzo a Monaco di Baviera. Un evento interattivo e innovativo creato da DAZN che lo trasmetterà in esclusiva e in chiaro. Tutto ciò che si deve sapere sul format, le squadre e il regolamento.

A cura di Alessio Pediglieri

L'ultima frontiera del calcio e che non sarà solamente calcio, almeno come gli appassionati e i tifosi concepiscono tradizionalmente questo sport. Si chiama Infinity League ed è un torneo che è nato nel 2024 e che per il prossimo marzo sarà ospitato a Monaco di Baviera per la seconda edizione. Dove vi parteciperà per la prima volta anche un club italiano, la Juventus che ha annunciato ufficialmente la propria adesione all'iniziativa che ha già riscosso un enorme successo con oltre 2 milioni di spettatori nel primo anno. Ma cos'è l'Infinity League che tanto sta facendo sempre più parlare di sé e che si propone come reale alternativa alla Kings League appena sbarcata anche in Italia?

Infinity League, la risposta alla Kings League: la nuova frontiera del calcio

Piccola, neonata da ma già con i numeri da grande evento sportivo e multimediale. L'Infinity League il prossimo 22 marzo 2025 vivrà la sua seconda edizione e per arricchire ancor più il lotto di partecipanti, ha invitato la Juventus che ha annunciato ufficialmente la propria presenza, a marzo. Una manifestazione indoor che si terrà a Monaco di Baviera che fonde sport, tecnologia e spettacolo con un format che stravolge i canoni classici del calcio, sulla falsa riga della Kings League nata dall'idea dell'ex Barça, Gerard Piquè. L'Infinity League vuole però proporsi con una sua identità unica e va a inserirsi all'interno di un calendario già ricco di impegni e partite. Si giocherà a marzo, approfittando della pausa per le nazionali, consentendo ai club partecipanti di poter aderire senza stravolgere le rispettive programmazioni. E tra le quattro società invitate, la Juventus si affianca ai padroni di casa del Bayern Monaco, ai tedeschi del Borussia Dortmund e a un altro club internazionale che non è stato ancora svelato.

Quando si gioca la Infinity League: da chi sono composte le squadre partecipanti

L’evento si terrà in una unica data, il prossimo 22 marzo nella città bavarese e sarà trasmesso su DAZN, broadcaster ufficiale e organizzatore dell'evento, con l'intento di coprire il maggior numero di appassionati via streaming oltre ai presenti all'interno del palazzetto in cui si svolgerà il torneo. Con un format decisamente innovativo che resta in bilico tra il classico evento calcistico e un proprio e vero show.

L'Infinity League si disputa tra quattro club, ad invito: ogni squadra presenterà una rosa "mista" vale a dire composta in prima battuta sia da uomini che da donne ma – e questa è la principale novità su chi scenderà in campo – non solo ci saranno i classici giocatori e giocatrici delle prime squadre ma anche leggende del calcio e del passato appartenenti alla stessa squadra, oltre a giovani promesse. Il tutto verrà completato dalla presenza in rosa anche di content creator e tifosi vip. In campo si gioca 5 contro cinque, con un portiere e 4 uomini di movimento.

Il format dell'Infinity League: partite da 20 minuti su una superficie interattiva

Il format dell'Infinity League prevede partite veloci e spettacolari, incalzando il pubblico presente e quello davanti ai teleschermi utilizzando dal vivo il massimo supporto possibile da parte della tecnologia. Le gare si disputano sui 20 minuti, al coperto: il primo tempo sarà giocato dalla formazione maschile, il secondo tempo da quella femminile. Si giocherà su una superficie del tutto particolare e interattiva, l'ASB GlassFloor sul quale, attraverso l’implementazione di LED sarà possibile riprodurre e tracciare i movimenti dei giocatori, in tempo reale, rendendo le azioni interattive col pubblico.

Dove vedere l'Infinity League: le camere speciali, i microfoni e il coinvolgimento del pubblico

Sul fronte visivo, ci saranno inquadrature e interazioni live inedite: diversi giocatori indosseranno la bodycam e indosseranno un microfono acceso che consentirà il contatto diretto con gli spettatori e visuali con prospettive come un videogioco. Attraverso FanZone, DAZN permetterà anche una ulteriore integrazione davanti ai teleschermi: si potrà interagire in diretta attraverso i commenti live. L'intero evento verrà trasmesso in esclusiva e integralmente da DAZN a livello globale e in Italia si potrà vederlo gratuitamente.