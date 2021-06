Cos’è Interspac, progetto di azionariato popolare per l’Inter: tra i soci Bergomi, Bonolis e Ligabue

Nasce Interspac, l’esperimento di azionariato popolare per l’Inter. Un gruppo di tifosi nerazzurri vorrebbe provare a introdurre questo modello nel calcio professionistico italiano fino ad un coinvolgimento come azionista di minoranza del club. Sono tanti i nomi dello sport e dello spettacolo che hanno partecipano all’iniziativa: si va dall’ex capitano Bergomi a Ligabue, passando per Vecchioni, Fognini, Boeri e Salvatores.