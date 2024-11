video suggerito

Cosa succede se l’Inter chiude al 1º posto in classifica il maxi-girone Champions con 36 squadre La vittoria contro il Lipsia ha proiettato momentaneamente l’Inter in vetta solitaria alla classifica della Fase a campionato della nuova Champions League. Dovesse mantenere questa posizione, non solo andrebbe direttamente agli ottavi da testa di serie, ma avrebbe accoppiamenti che potrebbero trasformarsi in un vero e proprio trampolino di lancio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittoria contro il Lipsia a San Siro di martedì sera ha proiettato l'Inter in vetta alla classifica generale della Fase a campionato della nuova Champions League. Un primato parziale, in attesa delle altre partite di mercoledì, che però manifesta l'attuale forza dei nerazzurri di Simone Inzaghi con ancora tre gare da disputare. E se alla fine, l'Inter rimanesse ancorata ancora in vetta, il tabellone degli ottavi di finale potrebbe trasformarsi in un perfetto trampolino di lancio verso il proseguimento nella fase a eliminazione diretta.

La vittoria sul Lipsia e la vetta solitaria in classifica

Un gol, anzi, un autogol. Tanto è bastato per prendersi i tre punti in palio a San Siro contro il Lipsia, che sono risultati pesantissimi ai fini della classifica generale. L'inter oggi è leader solitaria a quota 13 dopo 5 gare e con zero gol subiti, unica a potersi vantare di avere ancora la porta inviolata di tutte e 36 le formazioni iscritte. Meriti di non poco conto ma che al momento valgono solo in proiezione, con un nuovo format che può regalare anche amare sorprese. Intanto, gli ottavi sembrano davvero una formalità visto che in totale sono 24 i posti a disposizione per poterli raggiungere, tra qualificazione diretta e playoff.

Le prime 8 direttamente agli ottavi da teste di serie

Tornando alla classifica, parziale, ma pur sempre un reale punto di riferimento, ad oggi l'Inter passerebbe direttamente alla seconda fase di Champions League, da prima. Un portone spalancato ad un tabellone che eviterebbe sgradite sorprese, visto che avrebbe una posizione privilegiata anche per quanto riguarda gli accoppiamenti degli ottavi di finale e via via fino alla possibile finale. In un quadro d'insieme già delineato al momento della composizione delle gare della fase a campionato unico. Ora manca davvero una manciata di punti per brindare al passaggio del turno che già potrebbe arrivare dalla prossima partita, la delicatissima trasferta contro il Leverkusen campione di Germania.

Gli ottavi di Champions League, come funzionano

Da quest'edizione a qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale sono le squadre che si classificano dalla 1a all'8a posizione – con l'Inter ampiamente dentro a questo gruppo – mentre i club che si piazzano dalla 9a alla 24a posizione si garantiscono l'accesso ai playoff da cui usciranno i nomi di altre 8 qualificate che si giocheranno gli ottavi. A presentarsi ai playoff come teste di serie sono le squadre che si classificano dalla 9a alla 16a posizione e avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa. L'eventuale accoppiamento ai playoff è già definito: i club teste di serie vengono sorteggiati a coppie contro i club non teste di serie, sempre a coppie.

Il calendario dell'Inter, contro chi gioca le restanti partite

L'Inter dovrà ancora disputare tre incontri di Champions nella fase a girone unico. La matematica dice che per restare nelle prime 24 basta ancora un solo punto mentre per garantirsi l'accesso diretto bisogna arrivare almeno a 16. Ecco le partite che attendono i nerazzurri:

martedì 10 dicembre 2024, ore 21 – 6a giornata: Leverkusen-INTER

mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21 – 7a giornata: Sparta Praga-INTER

mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21 – 8a giornata: INTER-Monaco