Cosa succede in caso di pareggio in Italia-Germania di Nations League Questa sera allo Stadio Dall’Ara di Bologna si disputerà Italia-Germania, questa è la prima partita della Nazionale nella Nations League 2022-2023.

A cura di Alessio Morra

L'Italia inizia oggi la sua avventura in Nations League. Gli Azzurri iniziano in casa per l'edizione 2022-2023 e lo faranno sfidando la Germania. L'incontro si disputerà a Bologna. Questo match è il primo della fase a gironi che si svilupperà tra questo mese di giugno e quello di settembre. L'Italia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, vuole riscattarsi e punterà molto sulla Nations League, manifestazione che finora è stata vinta da Portogallo e Francia.

Il Gruppo 3 della Serie A della Nations League 2022-2023 è forse il più duro, sicuramente è quello con i tre quarti di nobiltà. Poteva andare meglio all'Italia che nonostante è testa di serie dovrà giocare con Inghilterra e Germania, oltre che all'Ungheria. Ci sono nove titoli Mondiali in questo raggruppamento che si preannuncia molto equilibrato. La prima classificata si qualificherà per la Final Four in programma esattamente tra un anno, l'ultima retrocederà in Serie B. Sicuramente l'Italia avrà modo di sfidare grandi nazionali e in un'annata senza Mondiali almeno un paio di sfide di grido. Si comincia con la Germania.

E generalmente le partite tra Italia e Germania fanno la storia del calcio. I tedeschi sono in ripresa, dopo un paio di brutte batoste, con il cambio di allenatore sembrano una squadra nuova. Flick ha vinto otto partite su nove (l'altra l'ha pareggiata 1-1 in Olanda) e ha messo nel mirino la Nations League. Mancini pure ha questo torneo come obiettivo primario, per vincere, parzialmente per riscattare la delusione Mondiale, e per aggiungere un trofeo alla bacheca.

In caso di parità stasera nella partita di Bologna che cosa accade? Succede che le due squadre si prenderebbero un punto a testa. La fase a gironi è classica con una classifica finale, come in quelle dei Mondiali, degli Europei o della Champions. Quindi chi fa più punti va avanti e in caso di pareggio al 90′ la partita finisce in parità.