video suggerito

Cosa succede a pari punti tra Manchester City e Arsenal in Premier League: chi vince La Premier League si deciderà tutta all’ultima giornata, con Manchester City e Arsenal che potrebbero arrivare a pari punti: in quel caso la discriminante non sarà rappresentata dagli scontri diretti ma dalla differenza reti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Premier League si giocherà tutta sul filo del rasoio, all'ultima giornata, con un finale degno di un grande spettacolo. Saranno 90 minuti di fuoco per Arsenal e Manchester City che arrivano alla partita conclusiva di questa a pari punti, con tutti gli scenari ancora aperti. Ma cosa succederebbe se le due squadre dovessero finire il campionato in perfetta parità?

La vittoria della squadra di Pep Guardiola contro il Tottenham gli ha permesso di scavalcare i rivali e piazzarsi al primo posto in classifica con due punti di vantaggio, lasciando all'ultima partita del campionato l'arduo compito di decidere il loro destino. Il City se la vedrà in casa con il West Ham, mentre l'Arsenal affronterà l'Everton.

Gli scontri diretti non servono a tanto, o meglio non sono il primo criterio preso in considerazione per scegliere la squadra campione d'Inghilterra. Gli incroci tra le due rivali per il titolo sorridono ai Gunners che nella gara d'andata sono riusciti a vincere per 1-0 grazie al gol di Martinelli, mentre nel ritorno giocato all'Etihad hanno portato a casa un pareggio per 0-0. Ma sono sarà questo l'indicatore che deciderà tutto.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti in Premier League

Il regolamento del campionato parla chiaro e risponde a questa domanda. Se due squadre terminano la stagione con lo stesso numero di punti la loro posizione nella classifica della Premier League sarà determinata dalla differenza reti, il fattore che incide per primo sulla decisione.

Non gli scontri diretti, ma il differenza tra le reti segnate e subite in tutta la stagione: in questo caso è in vantaggio l'Arsenal, con una differenza reti di +61 rispetto al +60 del Manchester City che deve soltanto vincere per scongiurare il sorpasso della squadra di Mikel Arteta nell'ultima giornata di campionato.

Se anche la differenza reti fosse uguale, allora si guarderebbero i gol segnati (in questo momento 93 per il City e 89 per l'Arsenal), mentre gli scontri diretti rappresentano soltanto il terzo criterio di scelta (e in questo caso i Gunners sarebbero in vantaggio). Se tutto dovesse essere ancora in equilibrio allora si andrebbe a guardare chi ha segnato il maggior numero di gol in trasferta negli scontri diretti. Tutte ipotesi che però valgono zero. Perché in caso di parità di punti non si arriverà fino a questo punto.

Ma giusto per giocare è interessante vedere che se tutti i criteri fossero in perfetta parità allora si aprirebbero le porte per uno storico spareggio, un'eventualità che non si è mai verificata nella storia della Premier League. È ovviamente un'ipotesi remota ma prevista dal regolamento: si tratterebbe di una gara secca da giocare in campo neutro che assegnerebbe il titolo di campione d'Inghilterra e diventerebbe probabilmente una delle partite più viste di sempre.