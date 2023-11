Cosa serve al Milan per qualificarsi agli ottavi di Champions League: le combinazioni con il Borussia Il Milan è in piena lotta per un posto agli ottavi di Champions League con PSG, Newcastle e Borussia Dortmund. Quali sono i risultati e le combinazioni favorevoli ai rossoneri per passare il girone.

Il Milan stasera affronta il Borussia Dortmund in un match valido per la quinta giornata del Girone F della Champions League 2023-2024. I rossoneri sono reduci dallo splendido successo sul PSG, ma non basta quella vittoria per essere a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. Per questo Milan-Borussia, in programma stasera alle ore 21, può essere determinante per il passaggio del turno. L'unica certezza è che i rossoneri non possono essere già agli ottavi al termine del match con il Borussia, ma la squadra di Pioli può invece essere fuori dalla Champions.

Il Milan passa agli ottavi di Champions se… i risultati contro il Borussia per qualificarsi

Questo era ed è il assoluto il girone più equilibrato di tutta la Champions League. Mai era successo che ci fossero nello stesso girone una squadra di Ligue 1, Premier League, Serie A e Bundesliga. E a due turni dal termine tutte le squadre hanno la possibilità di qualificarsi ma anche di essere fuori da tutto.

Il Milan non può qualificarsi per gli ottavi stasera ma può porre le basi per il superamento del girone tra due settimane. Il club italiano con più successi nella competizione è terzo nel girone, ma battendo il Borussia Dortmund lo scavalcherebbe in classifica e quindi diventerebbe padrone del proprio destino, al di là del risultato di PSG-Newcastle. In questo caso il Milan si giocherebbe tutto a Newcastle, con il contemporaneo Borussia Dortmund-PSG che potrebbe essere un autentico spareggio.

Cosa succede in caso di sconfitta o pareggio

In caso di pareggio si complicherebbe la corsa agli ottavi del Milan che nell'ultimo turno a Newcastle avrebbe l'obbligo di vincere e non è detto che i tre punti potrebbero bastare. Un incastro di combinazioni sarebbe favorevole, ma per avere un'idea più chiara serve sapere il risultato di PSG-Newcastle. In caso di ko con i tedeschi stasera a San Siro il Milan potrebbe essere eliminato dalla Champions League. Sarà così se contemporaneamente alla vittoria del Borussia arrivasse pure quella del Paris Saint Germain sul Newcastle.

La classifica del Milan nel girone F

Il Borussia Dortmund grazie ai due successi consecutivi con il Newcastle è balzato al comando con 7 punti, segue a ruota il PSG che ne ha 6. Due vittorie e due sconfitte per i francesi. Il Milan è a quota 5 ed è terzo, i rossoneri precedono il Newcastle, ultimo con 4 punti.

Borussia Dortmund 7

Paris Saint Germain 6

Milan 5

Newcastle 4