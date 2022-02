Cosa fa oggi Antonio Cassano: lo sbarco record su Instagram e i progetti per il futuro Cassano ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2017 ma il calcio fa sempre parte della sua vita: dopo aver superato l’esame da direttore sportivo, FantAntonio ha fatto l’opinionista in tv e ora fa parte del fenomeno della Bobo TV.

A cura di Vito Lamorte

Controcorrente, sempre e comunque. Antonio Cassano era così in campo e sta facendo lo stesso anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. FantAntonio è stato uno dei talenti più brillanti della scuola italiana a cavallo tra i due secoli e a causa delle sue scelte, spesso discutibili, non è riuscito a iscriversi nell'olimpo. Un vero peccato. Antonio da Bari Vecchia ha fatto stropicciare gli occhi a tutti gli appassionati da quando ha messo per la prima volta piede in un campo di calcio fino all'ultimo giorno: il suo modo di stare in campo e le sue giocate lo hanno reso un calciatore unico. Nel 2017, dopo essere stato qualche giorno in ritiro con il Verona, annunciò l'intenzione di volere lasciare il calcio e successivamente arrivò la rescissione del contratto. Si è chiusa tra le polemiche la sua carriera, naturalmente.

La carriera di Antonio Cassano

A 35 anni, il ragazzo che aveva incantato tutti la notte del 18 dicembre 1999, ha detto basta. La sua vita, però, non si è allontanata dal calcio. Cassano ha preso la licenza da direttore sportivo a Coverciano, superandola prova scritta e quella orale, quella in cui avviene la discussione della tesi. In un'intervista al Secolo XIX disse: "Mi piacerebbe restare nel calcio e mi piacerebbe farlo in prima linea, nell'area tecnica, come osservatore o direttore sportivo. Due esempi in Italia per me sono Ausilio dell'Inter, che è un top club, e Rossi del Sassuolo, che è un club all'avanguardia. Mi piacerebbe contribuire a costruire un progetto, seguendo l'istinto del mio calcio".

Cassano non ha mai esercitato come direttore sportivo, pur essendo in contatto sempre con tante persone del pianeta calcio, e per una stagione è stato opinionista fisso di Tiki Taka, programma di approfondimento calcistico trasmesso da Italia 1 e condotto da Pierluigi Pardo.

Leggi anche Cosa ci fa il Barcellona in Europa League: il lento declino nato dai tradimenti nello spogliatoio

Dopo una stagione termina il contratto con Mediaset e Cassano torna a fare il papà a tempo pieno, oltre che il manager della moglie, Carolina Marcialis, che è tornata a giocare a pallanuoto. Da primo attore a primo consigliere. Un bel passo.

Che lavoro fa oggi FantAntonio

Da qualche mese Cassano è uno dei protagonisti della Bobo TV, in canale Twitch creato da Christian Vieri dopo che le sue dirette Instagram durante il lockdown per il Covid-19 avevano riscosso un enorme successo. L'ex centravanti della Nazionale Italiana ha voluto condividere il suo percorso con altri tre calciatori e tra questi c'è anche FantAntonio: gli altri due compagni di viaggio sono Daniele Adani e Nicola Ventola. Le loro dirette sono molto seguite e apprezzate da tanti appassionati.

Antonio da Bari Vecchia si fa notare spesso per le sue analisi taglienti, che non lasciano molto spazio a interpretazioni e fanno discutere per giorni gli appassionati. Sui social proprio come in campo, Cassano non cambia.

Anche Cassano si è fatto travolgere dalla "padel mania": questo sport di derivazione tennistica, che si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, ha preso piede in Italia da un anno e anche FantAntonio lo pratica in maniera regolare. Anche di questo si parla nelle dirette della Bobo Tv, dagli incontri che lui tiene a Genova alle sfide milanesi con i compagni di avventura su Twitch.

I progetti per il futuro di Antonio Cassano

Con l'arrivo del 2022 è arrivato anche lo sbarco record su Instagram. Cassano non aveva nessun profilo social e sotto la guida della moglie Carolina ha deciso di fare questo nuovo passo. Il primo messaggio ha suscitato una certa attenzione"Da oggi sono anche io su Instagram! Vedete di non farmene pentire!" e Daniele De Rossi ha commentato in maniera ironica taggando la Marcialis: "Intanto guadagna tempo inizia a chiamare dodici/tredici avvocati civilisti penalisti e chi più ne ha più ne metta perché questo somaro su Instagram si fa arrestare in meno di una settimana".

Nella sua carriera Antonio Cassano ha fatto tutto e il suo contrario ma non ha mai perso la sua genuinità: questa è la qualità che lo rende molto apprezzato e amato da tantissime persone.