Il primo giorno di Cassano su Instagram è folle: “Questo somaro si farà arrestare in una settimana” Antonio Cassano ha riscosso un piccolo successo social: in meno di 24 ore il suo profilo Instagram ha raccolto già oltre duecentomila followers. Tra i suoi seguaci anche ex compagni di nazionale, esilaranti i messaggi di De Rossi, Buffon e Ciro Ferrara. Tutti gli danno lo stesso consiglio.

Antonio Cassano è su Instagram con un profilo ufficiale

Oltre duecentomila follower in meno di un giorno. Un piccolo successo social per Antonio Cassano che ha salutato tutti su Instagram con un messaggio semplice, diretto, molto schietto. Alla sua maniera. "Ciao Trmon! Da oggi sono anche io su Instagram! Vedete di non farmene pentire!". La prima esclamazione è un'espressione che nel dialetto barese equivale (più o meno, a seconda del contesto, delle sfumature e della persona oggetto dell'epiteto) a una sorta di insulto bonario. Non un'offesa, nemmeno un complimento. Qualcosa di molto gergale come fosse il linguaggio di adolescenti che si prendono in giro per strada parlando in dialetto. Ue' trmon come ciao, coglione… ma detto con affetto.

Quanto allo strano effetto che fa vedere l'ex calciatore direttamente coinvolto sui social network, un assaggio c'è stato nel corso delle dirette su Twitch che lo hanno visto finora (e lo vedono ancora) protagonista delle dirette sul canale della Bobo Tv in compagnia di Vieri, Adani e Ventola. Il resto, lo scopriremo solo leggendo i post editati da FantAntonio per la community di followers. Lo farà in prima persona e non più attraverso la moglie, Carolina Marcialis.

Il primo è un messaggio di saluto e di benvenuto. Gli altri a corredo sono una sorta di "qua la mano" da parte di ex compagni di squadra e Nazionale, giornalisti, amici. "Devi stare calmo, non fare casini", è il suggerimento che gli dà l'ex difensore dell'Inter e dell'Italia, Marco Materazzi. Avanti ma con giudizio… evitando di finire in giudizio, è il suggerimento ironico e accorato che Daniele De Rossi dà a Cassano e in particolare alla consorte: "Guadagna tempo. Comincia a chiamare 12-13 avvocati civilisti, penalisti e chi più ne ha più ne metta. Perché questo somaro su Instagram si farà arrestare in meno di una settimana".

Il saluto in dialetto barese di Paolo Belli per Antonio Cassano

Divertito, Gigi Buffon prova a essere serio quando – attraverso una storia di Instagram – registra un breve video e lo dedica a Cassano con il quale ha condiviso le esperienze in Azzurro. Le raccomandazioni suscitano ilarità, soprattutto nella descrizione del personaggio a cui sono rivolte. "In un mondo in continua evoluzione non poteva mancare sui social il pensiero di Antonio. Mi raccomando Anto, pacato come sempre. Calmo come sempre. E moderato come sempre".

Il benvenuto ironico sui social di Buffon e Ferrara per l’amico Cassano

"Mitt a Cassano", "metti Cassano" dice Paolo Belli, imitando un tifoso del Bari che invoca l'ingresso in campo del talento pugliese. "Nella bio ti sei descritto come atleta – sorride Ciro Ferrara -. Ma vogliamo scherzare veramente!? Cosa avevi tu di atleta?". Facile, facile immaginare quale possa essere la risposta di Cassano… ciao, trmon.