Cosa c’entra il concerto di Lazza con la rissa sfiorata tra Conceiçao e Calabria dopo Milan-Parma Dietro il nervosismo di Sergio Conceiçao e Davide Calabria e la quasi rissa tra i due al termine di Milan-Parma sembra esserci il concerto di del cantante milanese Lazza a cui il capitano e altri calciatori rossoneri avrebbero partecipato il venerdì prima del match di Serie A. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

Il Milan ha vinto con una clamorosa rimonta in extremis col Parma ma nonostante ciò al fischio finale gli animi erano tutt'altro che sereni all'interno della squadra rossonera. La rissa sfiorata tra l'allenatore Sergio Conceiçao e il capitano Davide Calabria sul prato di San Siro e l'animata discussione che il tecnico portoghese ha avuto con Theo Hernandez (sostituito come Leao all'intervallo) ha palesato un nervosismo che non può essere evidentemente figlio solo di ciò che è avvenuto in campo (anche perché alla fine il risultato ha sorriso ai meneghini che si sono riagganciati al treno delle squadre in lotta per il quarto posto).

E, con un Sergio Conceiçao arrivato al Milan al posto di Fonseca solo da 28 giorni, è inevitabile pensare che le cause di questo nervosismo, seppur i calciatori nel mirino dell'allenatore siano gli stessi che hanno avuto degli screzi anche col suo predecessore, siano da ricercare in ciò che è accaduto nelle ultimissime settimane. Dietro quella che lo stesso lusitano ha definito pubblicamente "una brutta scena", pare esserci infatti la poca disciplina mostrata da alcuni dei suoi calciatori nelle ore precedenti la partita.

Sergio Conceiçao infatti non avrebbe gradito il fatto che venerdì sera un gruppo di giocatori rossoneri sia andato al concerto del cantante, tifosissimo del Milan, Lazza e lo avrebbe chiaramente detto nello spogliatoio. Secondo il tecnico portoghese difatti non è ammissibile che 36 ore prima di una partita (quella col Parma in questo caso) almeno quattro dei suoi calciatori (cioè di sicuro Ruben Loftus-Cheek, Theo Hernandez, Francesco Camarda e, proprio, Davide Calabria che hanno posato insieme al cantante milanese in una foto, pubblicata da quest'ultimo sui suoi profili social, divenuta virale) facciano ‘serata'.

Sarebbe dunque questo ad aver reso una polveriera l'ambiente rossonero prima e durante il match di campionato contro la formazione emiliana con la situazione che è esplosa definitivamente in seguito alla scomposta reazione di Calabria al momento della sostituzione con Jovic avvenuta al '77 (calcio ai cartelloni pubblicitari e a delle bottigliette d'acqua poste a bordo campo e poi anche qualche pugno alla panchina). Tra i due difatti al fischio finale sono volate parole grosse e solo l'intervento di altri calciatori hanno evitato che arrivassero a mettersi le mani addosso.

Alla fine, sbollentata la rabbia e con gli animi placati dal risultato, Conceiçao e Calabria si sarebbero chiariti e messi alla spalle questo spiacevolissimo episodio, così come sembra voler fare la società che non appare intenzionata a prendere dei provvedimenti disciplinari.