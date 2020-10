Il numero dei calciatori di Serie A che risultano attualmente positivi al coronavirus è in aggiornamento costante. Ecco chi sono quelli che nella prossima giornata di campionato non saranno a disposizione di squadre e allenatori. La situazione più preoccupante fa riferimento al Genoa, passato dai singoli contagi di Mattia Perin e Lasse Schöne al ‘focolaio' che ha coinvolto ben 22 tesserati, di cui 17 giocatori (adesso ridotti, considerate le recenti guarigioni).

È l'Inter la seconda squadra che nel campionato di Serie ha visto crescere in maniera esponenziale il numero dei calciatori positivi al Covid-19 (sei finora). L'ultimo in ordine di tempo è Ashley Young mentre c'è attesa e ansia per il rientro dei nazionali dall'estero anche in previsione del derby contro il Milan. A proposito dei rossoneri, tirano un sospiro di sollievo grazie alla guarigione di Zlatan Ibrahimovic ma devono fare i conti ancora con le positività di Gabbia e Duarte.

Sotto controllo, invece, la situazione del Napoli, finito al centro delle polemiche dopo l'intervento delle Asl campane che ne hanno bloccato la trasferta a Torino contro la Juventus: Zielinski ed Elmas i due azzurri in isolamento fiduciario come da protocollo mentre il resto della squadra s'è chiusa nella ‘bolla' (ritiro blindato) di Castel Volturno.

Atalanta

Marco Carnesecchi.

Genoa

Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta.

Hellas Verona

Antonin Barak, Koray Gunter.

Inter

Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young.

Milan

Leo Duarte, Matteo Gabbia.

Napoli

Piotr Zielinski, Eljif Elmas.

Spezia

Riccardo Marchizza.