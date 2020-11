In questo periodo la famiglia Maradona non sta proprio trascorrendo un momento facile. Dopo l'operazione della scorsa settimana a cui si è sottoposto in Argentina il Pibe de Oro, sono giorni difficili anche Diego Armando Maradona jr che è stato ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli dopo aver contratto il Covid-19. Il 34enne figlio del Pibe de Oro, presenta comunque un quadro clinico in miglioramento nonostante debba rimanere ancora in osservazione. Maradona jr era infatti risultato positivo al Covid-19 ad inizio novembre.

In un video su Instagram aveva infatti spiegato nel dettaglio come sia lui che sua moglie fossero risultati positivi. In particolare, Diego jr, evidenziò subito il fatto di aver accusato tutti i sintomi: febbre e tosse. "Non è per niente piacevole" aveva annunciato nel video. Ora il ricovero al Cotugno per ulteriori accertamenti in una condizione generale che comunque non dovrebbe destare preoccupazioni per il figlio del Pibe de Oro.

"Abbiamo avuto febbre, tosse e io continuo ad avere la tosse" aveva detto Diego Armando Maradona jr all'interno del video pubblicato sul proprio account Instagram lo scorso 5 novembre, quando appunto dichiarò di essere risultato positivo al Covid-19. "Non è un'influenza normale, fate attenzione" evidenziò nel suo lungo messaggio in cui specificò come anche sua moglie fosse risulta positiva.