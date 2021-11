Cori razzisti contro Ibrahimovic e Kessié, Curva Sud della Roma chiusa ma con pena sospesa I cori razzisti durante Roma-Milan rivolti a Ibrahimovic e Kessié dai tifosi giallorossi hanno portato il Giudice Sportivo a sanzionare il club capitolino con la chiusura della Curva Sud dell’Olimpico per un turno. Pena sospesa per un anno ma in caso di recidiva scatterà l’aggravante di un ulteriore turno di chiusura del settore più caldo della tifoseria giallorossa.

Una giornata di squalifica alla Curva Sud romanista dello stadio Olimpico ma con pena sospesa per un anno per la condizionale. Una sanzione che in caso di recidiva scatterà con l'aggravante di un ulteriore turno di chiusura del settore più caldo della tifoseria giallorossa. È la decisione presa dal Giudice Sportivo in base all’articolo 28 comma 4 CGS dopo i cori e gli insulti razzisti rivolti ai calciatori del Milan, Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié, durante l'ultima partita di campionato. Nelle motivazioni elencate all'interno del dispositivo c'è tutta la spiegazione della catena di comando e dei passaggi fatti – come da regolamento – dagli ufficiali di gara.

"Nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla Curva Sud, occupata dai sostenitori della Roma, in diverse occasioni venivano intonati cori all’indirizzo del calciatore Zlatan Ibrahimovic (Soc. Milan) e che, per tale ragione, il direttore di gara richiedeva per il tramite del Quarto Ufficiale che fosse diffuso l’annuncio previsto, cosa avvenuta per due volte".

"I collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, al 35° del secondo tempo, la Curva Sud intera tifoseria Roma (100%) intonava cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Franck Kessié e, che per tale ragione, allo stesso minuto, veniva diffuso l’annuncio previsto".

Nel verbale del Giudice Sportivo è indicata anche la sospensione della pena del periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS ma con un'avvertenza: in caso di analoga violazione entro il periodo della condizionale ci saranno revoca della sospensione e aggravio della punizione disciplinare.

Multa di 10 mila euro a Mourinho per "parole irrispettose" verso Maresca

"È meglio se non parlo altrimenti mi squalificano". Aveva detto così José Mourinho al termine della sfida coi rossoneri. Il silenzio, però, non è bastato a evitargli una multa di diecimila euro. Il Giudice Sportivo l'ha comminata "per avere, al termine della gara, in prossimità dell'ingresso dello spogliatoio dell'Arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose".