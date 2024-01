Cori razzisti a Maignan, accolto ricorso dell’Udinese: solo la Curva Nord sarà chiusa per due turni La Corte Sportiva d’Appello Nazionale accoglie in parte il ricorso dell’Udinese sul caso dei cori razzisti a Maignan: la società friulana non giocherà una partita a porte chiuse, ma due partite con il solo settore ‘Curva Nord’ chiuso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale accoglie in parte il ricorso dell'Udinese sul caso dei insulti razzisti a Mike Maignan in occasione della partita col Milan: la società friulana non giocherà una partita a porte chiuse, ma due partite con il solo settore ‘Curva Nord' chiuso e il resto dello stadio aperto.

La vicenda da diversi giorni è diventata argomento di dibattito e dopo la proposta del sindaco della città friulana di farlo diventare cittadino onorario ma il consiglio comunale l'ha bocciata.

Sono cinque in totale le persone individuate come responsabili degli insulti razzisti al portiere francese grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza dello stadio dell’Udinese e sono state tutte bandite a vita dal club friulano, oltre che colpite da DASPO di cinque anni.

Il caso razzismo di Udinese-Milan è l'ennesima brutta pagina per il calcio italiano.

(In aggiornamento)