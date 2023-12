Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Parma in diretta e streaming: canale, orario e formazioni Fiorentina-Parma è la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma oggi mercoledì 6 dicembre. Diretta TV su Italia 1 e Infinity. Tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiorentina-Parma è la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Italiano reduce dalla vittoria sulla Salernitana fa il suo esordio nella competizione, contro la capolista della Serie B di Pecchia che ha già eliminato Bari e Lecce. In palio c'è la qualificazione ai quarti di finale dove la vincente affronterà una tra Inter e Bologna nella parte alta del tabellone. La sfida tra Fiorentina e Parma è in programma oggi mercoledì 6 dicembre alle ore 21 e sarà trasmessa in TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Infinity.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma. Fiorentina in campo con Ikone, Barak e Sottil dietro Nzola, mentre ospiti con Mihaila e Man dietro Benedyczak.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez, Ranieri, Parisi; Mandragora, M.Lopez; Ikone, Barak, Sottil; Nzola. All. Italiano

Parma (4-3-2-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Bernabé, Hernani, Estevez; Mihaila, Man; Benedyczak. All. Pecchia

Partita : Fiorentina-Parma

: Fiorentina-Parma Quando si gioca: mercoledì 6 dicembre 2023

mercoledì 6 dicembre 2023 Orario: 21:00

21:00 Dove si gioca: stadio Franchi, Firenze

stadio Franchi, Firenze Canale TV: Italia 1

Italia 1 Diretta streaming: Sportmediaset.it, Infinity

Sportmediaset.it, Infinity Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Quando si gioca Fiorentina-Parma e dove vederla in TV: il canale in chiaro

Dove vedere Fiorentina-Parma in TV? La partita degli ottavi di finale di Coppa Italia è in programma mercoledì 6 dicembre alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze. Diretta TV in chiaro su Italia 1, con telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.

Dove vedere Fiorentina-Parma in streaming

Fiorentina-Parma si potrà vedere in streaming su dispositivi portatili e fissi in chiaro sulla piattaforma Infinity. Diretta anche sull'app di Sportmediaset, sfruttando sempre una connessione stabile.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

Fiorentina e Parma potrebbero fare ricorso ad un parziale turnover per gli ottavi di Coppa Italia. Italiano dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1 con Ikone, Barak e Sottil alle spalle di Nzola. Pecchia con Man e Mihaila a supporto della punta Benedyczak.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez, Ranieri, Parisi; Mandragora, M.Lopez; Ikone, Barak, Sottil; Nzola. All. Italiano

Parma (4-3-2-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Bernabé, Hernani, Estevez; Mihaila, Man; Benedyczak. All. Pecchia