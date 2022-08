Coppa Italia oggi in TV: dove vedere Salernitana-Parma e Verona-Bari in diretta e live streaming Le partite di Coppa Italia dei trentaduesimi di finale in programma oggi domenica 7 agosto. Venezia-Ascoli alle 17:45 è il primo match in palinsesto. A seguire Verona-Bari (ore 18), Salernitana-Parma (ore 21) e Monza-Frosinone (ore 21:15). Ecco il programma completo con orari e tutte le info per vedere le partite in diretta tv e streaming.

Le partite di calcio in tv di oggi, domenica 7 agosto. Dove vedere e a che ora le partite della Coppa Italia.

Domenica 7 agosto: le partite di Coppa Italia oggi in programma in TV e in diretta streaming. Dopo le gare del turno preliminare, con il tabellone dei trentaduesimi di finale prende forma la Coppa Italia 2022-2023 che sarà trasmessa sui canali Mediaset (Italia 1, Canale 20) e online su www.sportmediaset.mediaset.it.

Tra le novità di questa edizione ci sono la cancellazione della regola del gol che vale doppio se segnato in trasferta, in caso di parità tra andata e ritorno, e la possibilità da parte delle squadre di avere in panchina 15 calciatori.

La giornata odierna ha in palinsesto match interessanti. Si parte alle ore 17:45 con Venezia–Ascoli, con i lagunari al primo impegno ufficiale dopo la retrocessione in Serie B. Sotto i riflettori ci sono altri tre incontri: Verona–Bari (ore 18:00); Salernitana–Parma (ore 21:00) e Monza–Frosinone (ore 21:15).

Ecco gli orari completi e i dettagli su dove vedere in diretta TV e streaming le partite in programma.

Le partite di Coppa Italia oggi in TV e streaming

Il programma dettagliato delle partite previste oggi, domenica 7 agosto, con l'indicazione di orari e la diretta TV e streaming:

17.45 – Venezia-Ascoli (Canale 20)

18.00 – Verona-Bari (Italia 1)

21.00 – Salernitana-Parma (Canale 20)

21.15 – Monza-Frosinone (Italia 1)

Dove vedere Salernitana-Parma di Coppa Italia in TV e streaming

Salernitana-Parma è una delle sfide che attira le maggiori attenzioni: da un lato la formazione di Nicola, salvatasi all'ultima giornata di Serie A, dall'altro i ducali che sono i candidati al ritorno nel massimo campionato italiano. Il fischio d'inizio allo stadio Arechi è per le ore 21:00, la gara sarà trasmessa in diretta TV sul Canale 20 del digitale terrestre. Ci si potrà sintonizzare anche attraverso il decoder di Sky (canale 5020). Disponibile per i tifosi anche la visione in streaming su Mediaset Infinity collegandosi al Canale 20.

Verona-Bari dove vederla in diretta TV

Al Bentegodi, ore 18:00, va in scena Verona-Bari. Gli scaligeri, profondamente rinnovati rispetto all'anno scorso (Cioffi ha preso il posto di Tudor in panchina) affrontano il Bari neo-promosso in Serie B. Match aperto a qualsiasi risultato, verrà trasmesso in diretta TV su Italia 1. Si potrà assistere all'incontro anche in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity utilizzando i consueti dispositivi mobili oppure scaricando la app su smart tv.