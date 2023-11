Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: Sassuolo-Spezia e Torino-Frosinone in campo La terza giornata di partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma oggi giovedì 2 novembre, vedrà in campo altre due sfide: Sassuolo-Spezia e Torino-Frosinone. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta tv e streaming le partite.

A cura di Fabrizio Rinelli

La terza giornata di partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma oggi giovedì 2 novembre, vedrà in campo altre due sfide: Sassuolo-Spezia e Torino-Frosinone. La prima sfida si disputerà alle ore 18:00 al Mapei Stadium mentre la seconda all'Olimpico di Torino in una sfida che promette gol e spettacolo. Chi vince accederà agli ottavi di finale. Nella sfida tra neroverdi e liguri, chi avrà la meglio affronterà nel prossimo turno l'Atalanta di Gasperini mentre la vincente della partita tra la squadra di Juric e quella di Di Francesco se la vedrò contro il Napoli.

Come da tradizione ormai, il format prevede solo match in gara secca per cui in caso di pareggio nei 90 minuti la partita andrà avanti con i tempi supplementari e poi ai rigori se il risultato di pareggio dovesse proseguire. Il Sassuolo arriva a questa partita dopo aver pareggiato col Bologna in campionato mentre lo Spezia è reduce dallo 0-0 col Cosenza. Il Torino invece deve dare seguito alla vittoria in campionato contro il Lecce in Salento mentre il Frosinone ha il dovere di riscattarsi dopo la pesante rimonta subita a Cagliari. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta tv e streaming le partite.

Partite Coppa Italia, il programma: gli orari tv

Il primo della terza giornata dei sedicesimi di Coppa Italia. Due fasce orarie differenti:

Sassuolo-Spezia ore 18:00

Torino-Frosinone ore 21:00

Dove vedere Torino-Frosinone e le altre partite di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Le partite dei sedicesimi di Coppa Italia saranno trasmesse in diretta TV in esclusiva in chiaro su Mediaset che detiene i diritti della competizione. Sono due le partite in programma per la giornata di oggi. La prima è Sassuolo-Spezia alle 18 e sarà trasmessa in tv su Italia 1 con telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. A seguire, alle ore 21, scenderà in campo il Torino di Juric contro il Frosinone: partita in diretta TV su Italia 1 con telecronaca affidata a Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Le partite di Coppa Italia si potranno inoltre vedere anche in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it oppure sulla piattaforma di Mediaset Infinity.