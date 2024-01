Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Bologna: il calendario delle partite dei quarti Si torna in campo per la Coppa Italia 2023-2024 con le partite dei quarti di finale: Fiorentina-Bologna apre il programma delle gare oggi, martedì 9 gennaio 2024, alle ore 21. Il tabellone e gli incroci in semifinale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Coppa Italia 2023-2024 riparte con le partite dei quarti di finale, che si disputeranno dal 9 all'11 gennaio e verranno trasmesse in diretta TV in chiaro da Mediaset e in streaming su Mediaset Infinity o su Sportmediaset.

Il programma si apre con il derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna nella serata di martedì 9 e si proseguirà mercoledì 10 gennaio con il derby di Roma alle ore 18 e la sfida tra Milan e Atalanta alle ore 21. Chiude Juventus-Frosinone giovedì 11 alle ore 21.

La Viola di Italiano, finalista della scorsa edizione, vuole vincere e staccare il pass per le semifinali ma gli uomini di Thiago Motta, dopo un ottimo girone d'andata con 32 punti conquistati e il quinto posto in classifica, vogliono riportare il Bologna in semifinale dopo l'impresa in casa dell'Inter. Il derby di Roma non ha bisogno di presentazioni e può valere molto più del semplice passaggio del turno. Il Milan vuole vendicarsi della sconfitta in campionato contro l'Atalanta e giocarsi le sue carte fino in fondo mentre la Juventus ospita il Frosinone per proseguire la sua striscia positiva e tornare tra le prime quattro della competizione.

Fiorentina-Bologna, dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Bologna sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Canale 5. La gara dello stadio Artemio Franchi di Firenze sarà visibile in diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity+, scaricando l'app su smartphone e tablet, oppure collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook. L'alternativa è rappresentata dal sito di Sportmediaset.

A raccontare la partita tra la Viola e gli emiliani sarà Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Il calendario delle partite dei quarti di Coppa Italia

Questo il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024. Tutte le partite saranno mandate in onda su Canale 5 mentre il derby della Capitale verrà trasmesso su Italia 1.

9 gennaio Fiorentina-Bologna (ore 21.00)

10 gennaio Lazio-Roma (ore 18.00)

10 gennaio Milan-Atalanta (ore 21.00)

11 gennaio Juventus-Frosinone (ore 21.00)

Il tabellone di Coppa Italia, gli incroci in semifinale

Il tabellone della Coppa Italia in vista delle semifinali, che si giocheranno sui 180 minuti a differenza di tutti gli altri turni. La vincente di Bologna-Fiorentina se la vedrà con chi passerà il turno in Milan-Atalanta mentre chi vincerà il derby di Roma affronterà la qualificata di Juve-Frosinone.

Bologna vs Fiorentina-Milan vs Atalanta

Lazio vs Roma-Juventus vs Frosinone