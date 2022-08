Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: Bologna-Cosenza su Italia1, Genoa-Benevento su canale 20 Le partite di Coppa Italia in programma oggi lunedì 8 agosto sono 4. Fischio d’inizio alle 17:45 per Genoa-Benevento, con a seguire Sassuolo-Modena alle 18. Alle 21 spazio a Cremonese-Ternana con Bologna-Cosenza alle 21:15. Tutte le info per la diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Lunedì 8 agosto: le partite di Coppa Italia oggi in programma in TV e in diretta streaming. Si giocano le ultime gare valide per i trentaduesimi di finale che permetteranno di definire il tabellone del prossimo turno che si disputerà poi a metà ottobre. In attesa delle big che entreranno in gioco dagli ottavi, scendono in campo anche altre rappresentanti della Serie A. Quattro i match in calendario oggi, tutte visibili in TV in chiaro su Mediaset o su Canale 20 o Italia 1 e in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity.

Apre il programma delle partite di Coppa Italia di oggi Genoa-Benevento alle ore 17:45, che sarà seguita poi alle 18 dal derby emiliano tra Sassuolo e Modena. Alle 21 poi Cremonese-Ternana, con Bologna-Cosenza che inizierà alle 21:15. Tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming delle partite.

Le partite di Coppa Italia oggi in TV e streaming

Questo il programma completo delle partite di oggi lunedì 8 agosto con gli orari e la diretta TV e streaming:

Leggi anche DAZN torna su Sky ma serviranno 2 abbonamenti: quanto costerà vedere le partite di Serie A in TV

17:45 – Genoa-Benevento – Canale 20, Mediaset Infinity

18:00 – Sassuolo-Modena – Italia 1, Mediaset Infinity

21:00 – Cremonese-Ternana – Canale 20, Mediaset Infinity

21:15 – Bologna-Cosenza – Italia 1, Mediaset Infinity

Dove vedere Bologna-Cosenza di Coppa Italia in TV e streaming

Bologna-Cosenza sarà trasmessa in TV in chiaro come tutte le partite di questo turno di Coppa Italia. Diretta TV su Italia 1 per il match con fischio d'inizio alle ore 21:15 allo stadio Dall'Ara di Bologna, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Per quanto concerne la diretta streaming del confronto tra Bologna e Cosenza, basterà sintonizzarsi attraverso dispositivi portatili e computer sulla piattaforma Mediaset Infinity e sul canale di Italia 1.

Genoa-Benevento dove vederla in diretta TV

Dove vedere in TV Genoa-Benevento? La sfida di Coppa Italia tra due squadre che potrebbero lottare per la risalita in Serie A sarà trasmessa in chiaro su Canale 20 di Mediaset. Appuntamento alle 17:45 al Ferraris per un confronto trasmesso anche in streaming, sullo stesso canale, collegandosi grazie ad una buona connessione internet al sito di Mediaset Infinity.