Coppa Italia in TV oggi e stasera su Mediaset: dove vedere Sampdoria-Torino e Spezia-Lecce, diretta su Italia 1 Giovedì 16 dicembre: le partite di Coppa Italia oggi in programma in TV e in diretta streaming. Alle 18:00 Sampdoria-Torino, alle 21:00 Spezia-Lecce, tutte in diretta su Italia 1. Tutte le partite saranno trasmesse su Italia 1.

A cura di Alessio Pediglieri

Tutte le partite dei sedicesimi di Coppa Italia in programma oggi in TV e in diretta streaming. Siamo in piena ‘zona' Coppa Italia e dopo quattro mesi arrivano le partite della competizione nazionale con i sedicesimi di finale. Dopo le prime gare che erano in programma martedì 14 dicembre e mercoledì 15 dicembre, oggi il tabellone prevede un altro ricco palinsesto con in campo altre quattro squadre per due partite inserite in due slot differenti d'orario. Sono tre le squadre di Serie A impegnate e solo una di serie cadetta.

Si inizia alle 18:00 al Ferraris di Genova, dove spicca indubbiamente la sfida tutta di Serie A tra Sampdoria e Torino, prima di Spezia-Lecce che chiude il palinsesto dei sedicesimi di Coppa Italia alle 21:00. Intanto si sta delineando il tabellone degli ottavi, con i primi verdetti che hanno visto conferme importanti come il successo della Fiorentina ma anche alcuni risultati a sorpresa: il Genoa ha eliminato la Salernitana, l'Empoli il Verona.

Dove vedere le partite di Coppa Italia oggi in TV su Italia 1: il programma

Tutte e due le partite sono distribuite sulle due fasce orarie 18:00 e 21:00 permettono la diretta in chiaro e senza costi aggiuntivi sul digitale terrestre attraverso il canale Mediaset Italia 1 che detiene i diritti della Coppa Italia. In TV, dunque, si potrà usufruire di una non stop che ingloba Sampdoria-Torino e Spezia-Lecce partite valide per i sedicesimi di Coppa Italia. I blucerchiati, che hanno rialzato la testa nel derby contro il Genoa, proveranno a battere i granata di Juric, squadra che sta confermandosi in campionato a buonissimi livelli. Una sfida-clou in palinsesto che lascerà spazio dalle 21:00 all'incrocio tra Spezia e Lecce, di scena al Picco.

18:00 – Sampdoria-Torino, Italia 1

21.00 – Spezia-Lecce, Italia 1

Le prossime partite di Coppa Italia: calendario e orari TV

Dunque, la Coppa Italia per i suoi sedicesimi di finale prevede oggi altre due partite distinte in altrettanti slot d'orario differenti. Sono gare che vanno a completare i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il tabellone poi prevede gli ottavi di finale con la scesa in campo delle varie teste di serie in attesa di conoscere le rispettive avversarie. Ecco le date degli incontri e gli orari televisivi per gli ottavi di finale che si svolgeranno tra il 12 e il 19 gennaio 2022, tutti in diretta TV sui canali Mediaset