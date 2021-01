Mercoledì 27 gennaio, le partite di calcio in TV. In programma altre due partite valide per i quarti di finale di Coppa Italia. Si parte con Atalanta-Lazio, con fischio d'inizio in orario alle 17.45, che mette in palio un confronto in semifinale contro la vincente di Napoli-Spezia. In serata, la Juventus reduce dal successo sul Bologna affronta la Spal, con l'obiettivo di accedere al prossimo turno per giocare contro Milan/Inter. Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro sulla Rai. A completare la serata anche Chievo-Cittadella di Serie B e quattro gare di Premier. Ecco le info per vedere tutti in match in TV e in streaming.

Atalanta-Lazio, orario e diretta TV

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in TV in chiaro sulla Rai. Fischio d'inizio in orario alle 17.45 al Gewiss Stadium di Bergamo tra la squadra di Gasperini e quella di Inzaghi. I nerazzurri che nell’ultimo turno di Serie A hanno battuto il Milan, dopo la vittoria agli ottavi contro il Cagliari se la vedranno contro la Lazio che con il Sassuolo ha trovato la quarta vittoria di fila (la quinta considerando anche il match con il Parma degli ottavi). Diretta TV su Rai 2 con la possibilità di accedere alla visione in HD sintonizzandosi sul canale 502 del digitale terrestre. Atalanta-Lazio sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play, attraverso dispositivi portatili e computer.

Juventus-SPAL dove vederla

Anche Juventus-SPAL sarà trasmessa in TV in chiaro sulla Rai. Appuntamento all'Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45 per il confronto tra la formazione di Pirlo e quella di Marino, sorpresa della competizione e capace di eliminare il Sassuolo agli ottavi. La partita tra i bianconeri che hanno battuto nel turno precedente il Genoa ai supplementari e gli estensi sarà visibile su Rai 1 (con visione in HD sul canale 501). Per quanto lo streaming, basterà sfruttare una buona occasione a internet, per collegarsi al sito Rai Play.

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 27 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì 27 gennaio: