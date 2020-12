Il Leicester sta disputando un grandissimo campionato e vuole continuare a stupire. I ragazzi di Brendan Rodgers hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Manchester United nel Boxing Day, respingendo l'assalto al secondo posto dei Red Devils. Le Foxes si sono ritrovate sempre a inseguire nel match del King Power Stadium e dopo aver pareggiato poco dopo la mezz'ora con Barnes la rete iniziale di Rashford hanno riportato in equilibrio il match con il gol di Jamie Vardy dopo il vantaggio della squadra di Solskajer con Bruno Fernandes.

Il numero 9 ha battuto a rete da pochi passi e ha siglato il suo gol numero 40 alle Big 6 della Premier League: l'attaccante classe 1987 di Sheffield ha esordito nella massima serie calcistica inglese nel 2014 e da quel momento è stato spesso il giustiziere delle squadre britanniche più blasonate. Queste le sue prede preferite in ordine di reti realizzate: Arsenal 11, Manchester City 8, Liverpool 7, Tottenham 6, Manchester United 5 e Chelsea 3.

Con la rete segnata oggi ai Red Devils sono 12 le marcature in Premier League in questa stagione in 14 partite, 14 in 16 gare se comprendiamo anche quelle di Europa League. Numeri sempre importanti per questo attaccante, che è arrivato tardi sui palcoscenici importanti ma da quando li ha calcati si è sempre fatto notare in maniera più che positiva. Dopo essersi consacrato nella straordinaria cavalcata che portò il Leicester alla vittoria dello storico titolo, Vardy sta rispondendo a chi pensava che fosse solo il fuoco di un'unica stagione e continua a segnare con una regolarità impressionante.

Nello scorso turno di Premier League era stato il giustiziere del Tottenham e José Mourinho lo aveva esaltato nella conferenza stampa della vigilia: "Jamie Vardy è così pericoloso che non importa se è allenato da Claudio Ranieri o Brendan Rodgers, o qualsiasi allenatore che si è trasferito a Leicester. È fantastico, mi dispiace solo che sia arrivato tardi in Premier League". Insomma, se dovessimo individuare un Robin Hood nella Premier League non avremmo alcun dubbio a designare Jamie Vardy.