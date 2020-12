Il primo match del Boxing Day di Premier League termina con un 2-2 a dir poco emozionante tra Leicester e Manchester United. Rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica, con Everton e Chelsea che oggi potrebbero approfittarne, le due squadre hanno dato vita a un match molto intenso. Sin dai primi minuti si è visto come le Foxes e i Red Devils non si risparmiassero su nulla. Partita vera contrassegnata dai gol nel primo tempo di Rashford, su assist del solito Bruno Fernandes e di Barnes con il pareggio che ha chiuso la prima frazione.

Ancora Bruno Fernandes, a 10′ dalla fine, ha messo il Manchester United nella condizione di portarsi a casa i 3 punti con un gol molto bello. Ma a spezzare sul nascere l'entusiasmo di Solskjaer è stato il solito Vardy con il gol del definitivo 2-2 che ha chiuso la gara. Una gara però totalmente nel segno di Bruno Fernandes che ha chiuso un anno a dir poco straordinario dopo il suo arrivo in Inghilterra appena un anno fa.

Il 2020 di Bruno Fernandes si chiude da grande protagonista

Il 2020 di Bruno Fernandes è davvero straordinario. Il portoghese, che in Italia ha giocato con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, è stato acquistato dal Manchester United a gennaio del 2020. Ad un anno esatto dal suo arrivo ai Red Devils è diventato subito decisivo con gol e assist. Arrivato dallo Sporting Lisbona, che aveva lasciato a gennaio 2020 con un bottino pari a 15 gol e 14 assist, il portoghese è diventato un autentico punto di riferimento per la formazione di Solskjaer. Il giocatore più decisivo dello United nel 2020. Nella sfida odierna contro il Leicester, importantissima per la classifica, Bruno Fernandes ha messo a segno l'assist per il gol del momentaneo vantaggio dei Red Devils ad opera di Rashford e poi il gol del momentaneo 1-2 a 10′ dalla fine.

Prima la zampata determinante per mettere fuorigioco la difesa delle Foxes e mettere in condizione il giovane attaccante inglese di realizzare il suo gol numero 50 con la maglia del Manchester United e poi la rete dell'1-2. Un gol che ha visto Bruno Fernandes mettere a segno non solo l'assist numero 13 del portoghese dopo un anno esatto dal suo arrivo ma anche 18 gol in Premier League. Tra assist e gol sono 31 su 59 totali, le reti propiziate dal portoghese dal suo approdo ai Red Devils. Praticamente la metà dei gol della squadra di Solskjaer è opera sua. Nel complesso, tra campionato, coppe nazionali e competizioni europeee, Bruno Fernandes ha messo il suo zampino nel 41% dei gol segnati dall0 United nel 2020.

L'ennesimo primato da record con il Manchester United

Gol o assist che sia, non fa differenza, Bruno Fernandes è sempre protagonista. Vedere per credere dato che il portoghese, dal suo arrivo a gennaio del 2020 nella formazione di Solskjaer, è diventato immediatamente l'uomo più decisivo del Manchester United. In totale, Bruno Fernandes, è stato decisivo in 43 dei 104 gol segnati dal Manchester United da quando è entrato nel club (26 gol + 17 assist), pari al 41%.

L'assist che ha consentito a Rashford di mettere a segno il gol del momentaneo vantaggio contro il Leicester nel Boxing Day e poi il gol per l'1-2 momentaneo dello United, ha permesso all'ex Sampdoria di siglare il suo 17esimo passaggio decisivo nel massimo campionato inglese dal suo debutto e il gol numero 18. In Premier League, da gennaio 2020, ha siglato un totale di 31 tra gol e assist su 59 reti complessive dei Red Devils. Praticamente la metà. Un giocatore assolutamente determinante per Solsjkaer.