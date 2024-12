video suggerito

Conte spiega perché ha stravolto il Napoli contro la Lazio: "Dovevamo farlo, fa parte del processo" Conte non si pente del massiccio turnover in Coppa Italia che ha procurato al Napoli la sconfitta contro la Lazio: "Dovevo valutare, tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità di giocare una partita ufficiale"

A cura di Ada Cotugno

La Coppa Italia del Napoli termina agli ottavi di finale dopo la brutta sconfitta contro la Lazio. La tripletta di Noslin ha spazzato via gli azzurri, irriconoscibili all'Olimpico rispetto alla squadra vista fin qui in campionato: una formazione totalmente rivisitata da Antonio Conte che ha fatto riposare tutti i suoi titolari mandando in campo le seconde linee, una rivoluzione che alla fine non gli ha portato risultati.

Ha risparmiato tutti i suoi undici fedelissimi in vista del campionato dove troverà ancora i biancocelesti nella gara di domenica sera. Ma guardando cosa è successo l'allenatore azzurro non si pente per niente delle sue scelte e probabilmente manderebbe in campo la stessa formazione senza aggiungere nessuno dei titolari, tutti tutelati e utilizzati al massimo nel finale per qualche minuto.

Conte non si pente del turnover in Coppa Italia

Ai microfoni di Mediaset Conte è sereno, non c'è nessuna vena polemica nella sua voce e nessun segno di disperazione. È deluso dal risultato ma non dai ragazzi che ha mandato in campo: nessuno di loro è titolare in Serie A e in molti avevano trovato solo una manciata di minuti prima di oggi. La domanda che sorge spontanea è perché abbia deciso di fare un turnover così massiccio ma la spiegazione è semplice: "Sapevamo sicuramente che fare questa scelta poteva portare di rischi, però per noi dovevamo farlo perché tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità di giocare una partita ufficiale. Per un percorso e un processo di crescita serviva dare spazio e valutare calciatori che si impegnano e danno l’anima in allenamento e aiutano in campionato. Era giusto valutare, ora c’è dispiacere per essere uscito dalla competizione".

Il test contro la Lazio gli è servito per tirare le somme sulla sua panchina, per capire bene chi inserire nelle sue rotazioni anche in campionato. Ci ha provato contro il Palermo nel turno precedente e anche ora, ma ha trovato una Lazio in formato super: "Era uno step che dovevamo fare, l’avevamo fatto contro il Palermo ed era andato tutto bene. Non avevamo altra occasione per testare questi calciatori, se non gli dai l’opportunità di giocare il gruppo lo perdi nell’intensità e nell’applicazione".