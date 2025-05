video suggerito

Conte sfinito, dopo Parma-Napoli spiega tutto ciò che sta vivendo: "Meno male che stiamo finendo" Antonio Conte ha parlato al termine della partita pareggiata 0-0 dal suo Napoli a Parma e che avvicina la sua squadra al quarto Scudetto della propria storia: "So di essere molto stanco, meno male che stiamo finendo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Antonio Conte è stato espulso nel finale di Parma-Napoli. Il tecnico dei partenopei ha protestato per le eccessive perdite di tempo che hanno contribuito a innervosirlo. Il tecnico partenopeo ne ha parlato subito dopo lo 0-0 del Tardini che avvicina i partenopei al quarto Scudetto della loro storia. Ai microfoni di DAZN il tecnico salentino sottolinea alcuni aspetti, soprattutto emotivi, che sta vivendo in questo momento: "Siamo vicini allo scudetto ma ancora quell'ultimo passo dobbiamo farlo, lo facciamo a casa nostra con i nostri tifosi".

Scudetto a un passo, e per una volta se ne parla chiaramente. Ma Conte sottolinea un concetto: "Siamo stati lì dopo un'annata piena di difficoltà sotto tutti i punti di vista e senza mai lamentarci – spiega -. Stiamo per fare un qualcosa di storico per Napoli perché vincere qui è diverso rispetto ad altre piazze dove sono abituati a collezionare scudetti e coppe". Ma Conte è stanco, sfinito, e lo spiega chiaramente: "Il problema è che con noi sembra tutto normale, mancavano Lobotka, Buongiorno, ma meno male che stiamo finendo perché stiamo perdendo tutti i pezzi".

Conte dopo l'espulsione di Parma.

L'allenatore aggiunge: "Nonostante questo stiamo lì a inventarci qualcosa, in panchina non abbiamo tanti giocatori – spiega -. Merito di questi ragazzi che ci mettono anima e cuore, ma io mi auguro veramente di festeggiare questo Scudetto perché sarebbe qualcosa di bello anche per me e l'energia che ho speso fisicamente…". Conte ha saputo chiaramente del pareggio dell'Inter in casa contro la Lazio e ha spiegato a proposito di questo campionato: "È veramente molto difficile, adesso abbiamo un piccolo passo da fare".

Ma come è andata questa stagione? Conte fa un piccolo bilancio: "Quest'anno mi ha permesso di provare tante situazioni e di avere la possibilità di lavorare 7 giorni che non sarebbe accaduto se avessi giocato ogni tre giorni ma questa è una rosa già molto ristretta e sta arrivando all'osso – spiega ancora Conte -. I ragazzi fortunatamente si fanno trovare pronti ma ora abbiamo l'osso in bocca e non dobbiamo mollarlo". Conte però è stanco, distrutto e lo fa capire chiaramente nelle sue dichiarazioni. È stato un anno impegnativo per lui e non lo nasconde.

Il dialogo tra Conte e Di Lorenzo.

Le parole di Conte completamente stanco dopo questa stagione

"Vincere lo Scudetto qui mi ripagherebbe di tutto quello che ci ho messo quest'anno, tutto, so anche di essere molto stanco e di arrivare giusto giusto alla fine del campionato – sottolinea l'allenatore dei partenopei -. Napoli è una piazza bellissima, c'è passione ed entusiasmo e c'è una richiesta e una domanda alta molto più delle possibilità oltre il quale si può andare e ho sentito sempre di più una responsabilità"