Conte sceglie il maxi turnover in Coppa Italia, per Napoli-Palermo rivoluziona la formazione Giovedì sera al Maradona gli azzurri affrontano i siciliani nei sedicesimi, se passano il turno affrontano la Lazio negli ottavi. Le scelte di formazione, Conte cambia tutto: Rafa Marin e Gilmour al debutto.

Maxi turnover. Antonio Conte ne cambia dieci in occasione della partita di Coppa Italia contro il Palermo. Sarà un Napoli completamente rinnovato, l'unica conferma è a centrocampo: Lobotka è il calciatore che il tecnico ha scelto di tenere nella formazione titolare contro i siciliani. Quella di giovedì sera è sfida dei sedicesimi (ore 21:00), scollinato il turno il calendario propone il match negli ottavi con la Lazio ed eventualmente l'Inter, con la possibilità – se tutto va bene – di incrociare (forse) una tra Milan e Roma in semifinale. Alla gara con i rosanero gli azzurri ci arrivano dopo aver battuto il Modena solo ai rigori, mentre la squadra di Dionisi ha passato il turno eliminando a sorpresa il Parma.

Napoli col lutto al braccio contro il Palermo per le vittime di Saviano

Napoli-Palermo avrà un prologo molto toccante per tutti i presenti in campo e gli oltre 40mila tifosi che hanno scelto di restare al fianco dei partenopei, complice l'entusiasmo per il filotto dei risultati (compreso il pareggio a Torino contro la Juve). La squadra di Conte scenderà col lutto al braccio e prima del fischio d'inizio sarà osservato anche un minuto di raccoglimento in memoria della drammatica vicenda di Saviano. Il Napoli deporrà anche una maglietta dedicata alle vittime della tragedia avvenuta per il crollo di una palazzina.

Come cambia il Napoli contro il Palermo, Conte conferma solo Lobotka

Dieci giocatori su undici, è la rivoluzione del tecnico salentino che prova così a dosare le energie in vista anche degli impegni di campionato. Il Napoli giocherà domenica contro il Monza la prima di quattro partite che potrebbero rilanciarlo in vetta alla classifica. Ecco perché a partire dalla sfida col Palermo ci saranno tanti "volti nuovi" ma restando fedele al modulo (4-2-3-1) variandone gli interpreti.

Caprile sarà tra i pali (l'infortunio di Meret non lascia alternative). In difesa si vedrà per la prima volta Rafa Marin accanto a Mazzocchi, Juan Jesus e Spinazzola. Doppio playmaker in mediana, con Gilmour al debutto accanto a Lobotka. Alle spalle di Simeone, scelto come terminale offensivo, ci sarà un tridente composto da David Neres, Raspadori, Ngonge.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. Allenatore: Conte.

PALERMO (4-2-3-1): Sirigu; Pierozzi, Nedelcearu, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Dionisi.