Conte sbotta in TV sul mercato del Napoli: “Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni”

Il tecnico ribatte punto per punto quando sente dire che la sua squadra ha una rosa completa. E dopo la vittoria col Pisa chiarisce: “Noi non abbiamo una rosa rodata a differenza delle altre squadre”.

"Noi non abbiamo una rosa rodata a differenza delle altre squadre". È la frase che Antonio Conte scandisce in diretta tv, subito dopo la vittoria sofferta del Napoli sul Pisa (3-2). Ne aggiunge anche un'altra quando sente riflessioni sul grande mercato condotto dal club. Un'opinione che non accetta e contesta: "Perché dite grande mercato? Il nostro non è stato così. Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni… ne abbiamo presi 9 e fate un po' di conti voi allora".

Conte e il ‘grande mercato' del Napoli: "Non è stato così"

Pazienza. È la parola che Conte rimarca nel commentare la prestazione degli azzurri, che hanno tenuto il Pisa in partita per ben 96 minuti, soffrendo tanto, troppo perché sul 3-1 si è commesso l'errore folle di permetter agli avversari di riaprire l'incontro. Pazienza e consapevolezza, il tecnico salentino aggiunge anche quest'altro fattore e lo ripete più volte.

"Abbiamo preso nove calciatori, ossia mezza squadra… e tutti vengono da realtà diverse. Anche Hojlund, per esempio, è giovane… ha 22 anni e viene sì dal Manchester United ma lì non giocava mai. Quindi? Quindi significa che abbiamo messo tanti giocatori, ma molti devono crescere ancora tanto. E purtroppo non c'è molto tempo… non ce n'è a sufficienza. Ecco perché dico che bisogna avere pazienza. Accettare l'errore, aspettare".

Il tecnico spiega le sbavature degli azzurri: "Lo scudetto sulla maglia pesa"

Conte mette le cose a posto e va a fondo nel suo discorso: "Siamo soddisfatti di essere partiti con 4 vittorie in un campionato che sarà molto equilibrato e in cui ci sono 7-8 squadre di alto livello. La vittoria dello Scudetto ha portato aspettative che sono un macigno e ci sono alcuni ragazzi che devono crescere".

Poi il discorso torna sulla qualità e sulla profondità della rosa: "Quando io predico calma e prudenza non è perché voglio mettere per forza le mani avanti… è semplicemente che noi non abbiamo la rosa rodata per fare così tante competizioni. Abbiamo aggiunto tanti calciatori in una squadra ma è un'altra cosa rispetto a prendere dei calciatori pronti per fare Champions e campionato. Ecco perché non riescu a giocare in maniera sciolta, ma lo fai con aspettative importanti. E devi avere pazienza. Questa è la realtà dei fatti".