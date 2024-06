Consola l’avversario in lacrime dopo la finale dei playoff persa: lo spirito dello sport in un abbraccio

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Filippo Costa piange sul terreno di gioco dello stadio dei Marmi dopo la finale playoff di Serie C persa dal Vicenza contro la Carrarese e Mauro Coppolaro va a consolarlo: si siede accanto a lui e in un abbraccio c'è tutto lo spirito dello sport.

Nella storica giornata che ha regalato in ritorno in Serie B dopo 76 anni per la Carrarese, è spuntata una immagine che rimarrà per molto tempo nei cuori di tanti tifosi e osservatori del calcio italiano. Costa è stato uno dei migliori giocatori della squadra veneta per tutto il campionato e anche nella finale ha provato a dare tutto per ottenere la promozione ma il suo contributo non è bastato.

Dopo il fischio finale Pippo Costa è scoppiato in lacrime e il suo ex compagno ai tempi della Virtus Entella, Mauro Coppolaro, lo ha abbracciato e lo ha consolato per qualche minuto sul terreno di gioco.

Costa in lacrime dopo la finale playoff, Coppolaro lo consola

Filippo Costa ha provato la stessa sensazione lo scorso anno, quando perse la finale dei playoff per salire in Serie B col Foggia: in quel caso il laterale nato a Noventa Vicentina uscì sconfitto dalla doppia sfida dei Satanelli contro il Lecco e anche in quel caso la delusione fu fortissima.

Quest'anno la storia si è ripetuta con il Vicenza: Costa è stato uno dei calciatori migliori della squadra biancorossa nel corso della stagione con un rendimento costante e ha aiutato la sua squadra ad arrivare fino alla finale dei playoff ma per la squadra di Stefano Vecchi è mancato solo il guizzo finale.

Mauro Coppolaro è stato compagno di squadra di Pippo Costa ai tempi della Virtus Entella e dopo aver visto il suo amico in lacrime si è avvicinato per consolarlo. Un abbraccio davvero molto bello ed emozionante.

Tifosi della Carrarese applaudono gli avversari

Dopo il triplice fischio della finale i tifosi e giocatori della Carrarese sono andati sotto il settore occupato dai tifosi del Vicenza e c'è stato un bel momento di sport, valori e rispetto.