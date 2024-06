video suggerito

La Carrarese scrive la storia e torna in Serie B dopo 76 anni, battuto il Vicenza nella finale playoff Carrarese promossa in Serie B dopo 76 anni, la squadra di Calabro batte 1-0 il Vicenza nella finale play-off con un gol di Finotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Foto dal profilo di X della Lega Pro.

Il 9 giugno 2024 è un giorno che resterà nella storia della Carrarese. La squadra toscana torna in Serie B dopo 76 anni grazie alla vittoria per 1-0 nella finale di ritorno dei play-off della Serie C 2023-2024. A decidere la sfida è stata una rete di Mattia Finotto dopo pochi minuti e allo stadio dei Marmi è partita subito la festa.

La squadra di Antonio Calabro è partita a fari spenti nella Post-Season della Lega Pro e ha fatto un percorso davvero eccellente arrivando a giocarsi la promozione contro una formazione quotata come quella veneta di Stefano Vecchi: i toscani hanno eliminato Perugia, Juventus Next Gen e in semifinale hanno avuto la meglio sul più quotato Benevento prima di prendersi la Serie B a discapito della squadra biancorossa.

La Carrarese nella sua storia non è mai stata in Serie A ma ha partecipato a due campionati di Serie B: erano le stagioni 1946/1947 e 1947/1948 prima della retrocessione nella terza serie e il lungo calvario prima della promozione di quest'oggi.

Dopo lo 0-0 della gara d'andata allo stadio Romeo Menti di Vicenza, oggi si decideva tutto nel secondo atto allo Stadio dei Marmi di Carrara: la squadra toscana è entrata in campo più convinta e ha giocata una gara di grande concentrazione, diventando l'ultima squadra che accederà alla B dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia.

Il tabellino di Carrarese-Vicenza

RETI: 6′ Finotto.

CARRARESE: Bleve, Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (77′ Belloni), Schiavi, Capezzi (46′ Della Latta) Cicconi; Panico (77′ Giannetti), Palmieri (59′ Zuelli), Finotto (89′ Morosini). All. Calabro.

VICENZA: Confente; Laezza, Cuomo (46′ Pellegrini), Sandon; De Col, Talarico (65′ Delle Monache), Rossi (88′ Lattanzio), Greco, Costa; Della Morte, Ferrari (80′ Tronchin). All. Vecchi.

ARBITRO: Perri.

AMMONITI: 58′ Della Latte (C), 58′ Talarico (V), 66′ Rossi (V), 69′ Illanes (C), 75′ Pellegrini (V), 85′ Delle Monache (V), 94′ Cicconi (C).