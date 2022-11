Consigli Fantamondiale: i giocatori da prendere al fantacalcio per Qatar 2022 Tutti i consigli per il fantacalcio dei Mondiali 2022 in Qatar. I top, le certezze e le sorprese tra i giocatori delle 32 nazionali per il Fantamondiale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Mondiali 2022 del Qatar si stanno avvicinando. Tutti i campionati si fermeranno domenica 13 novembre, compresa la Serie A. In occasione di Qatar 2022 gli amanti del fantacalcio avranno la possibilità di allestire la propria squadra ideale anche in occasione della Coppa del Mondo. Ci sono tanti big da poter scegliere, ma anche giocatori noti di Serie A in nazionali di medio cabotaggio. Ma la sfida maggiore sarà quella di individuare i giocatori capaci di potersi giocare il titolo e arrivare alla finale del 18 dicembre.

Occhi puntati ovviamente su Argentina, Brasile, Francia, Germania, Portogallo, Inghilterra e Belgio. Qui tutti i consigli sui giocatori da acquistare divisi tra top, semi top, buoni, sorprese e scommesse. Le stelle sono tante. L'elenco è lungo e comprende Messi e Mbappé, ma anche Cristiano Ronaldo, Kane, Neymar, Benzema e Lewandowski.

Diverse nazionali hanno già annunciato i convocati ufficiali, ma per chi ha intenzione di disputare il Fantacalcio dei Mondiali 2022 è fondamentale avere le idee chiari e bisogna capire ben prima dell'asta quali sono le probabili formazioni di ogni squadra che disputerà Qatar 2022.

Consigli Fantacalcio 2023, la griglia dei portieri dei Mondiali 2023

Inutile nascondere che i portieri ideali per il fantacalcio dei Mondiali siano quelli appartenenti alle big di questa rassegna internazionale. E per questo è facilmente intuibile che tra Pickford dell'Inghilterra, ma anche Martinez dell'Argentina, Lloris della Francia e Alisson al Brasile, la scelta sarà sempre giusta. Neuer e Courtois con Germania e Belgio completano la batteria di portieri considerati come "top". Un gradino più basso troviamo invece anche altri protagonisti di questi Mondiali tra certezze e sorprese. A quest'ultima categoria appartiene sicuramente Mendy che con il suo Senegal ha vinto la Coppa d'Africa ed è protetto da una difesa che fa leva su Kalidou Koulibaly.

Alisson è uno dei portieri più affidabile e che con il Brasile può davvero arrivare in fondo al Mondiale.

Da non sottovalutare anche la Croazia di Livakovic che forse ha l'unico difetto di essere troppo sbilanciata visti i tanti giocatori offensivi da utilizzare. Schmeichel e Diogo Costa (che si gioca il posto con Rui Patricio) sono invece i muri da oltrepassare per far gol a Danimarca e Portogallo senza dimenticare Cilessen con l'Olanda e Muslera all'Uruguay nonostante una difesa di certo non più giovanissima. Possibili sorprese anche per quanto concerne Szczesny nella Polonia di Lewandowski e Milinkovic-Savic con la Serbia. Scommesse? Sommer e la sua Svizzera non sono mai da sottovalutare: l'Italia ne sa qualcosa…

Top: Pickford (Inghilterra), E. Martinez (Argentina), Lloris (Francia), Unai Simon (Spagna), Neuer (Germania), Courtois (Belgio), Alisson (Brasile).

Semi top: Mendy (Senegal), Cillessen (Olanda), Schmeichel (Danimarca), Livakovic (Croazia), Diogo Costa (Portogallo), Muslera (Uruguay).

Buoni: Ochoa (Messico), Szczesny (Polonia), Gonda (Giappone), V. Milinkovic-Savic (Serbia).

Sorprese e scommesse: Borjan (Canada), Sommer (Svizzera), Onana (Camerun), Wollacott (Ghana), Navas (Costa Rica).

I consigli sui difensori da prendere all'asta del Fantacalcio

Costruire una difesa importante è la base per poter schierare un undici titolare degno di questo nome. E per questo ogni fantallenatore non potrebbe mai rinunciare a nomi del calibro di Van Dijk dell'Olanda ma anche Theo Hernandez che con la Francia si giocherà un Mondiale da protagonista. Top a cui si aggiungono anche dei giocatori di altissima fascia ma che non sono inseriti in Nazionali poi così forti come Hakimi e Davies tra Marocco e Canada ma che potrebbero regalare qualche soddisfazione dal punto di vista dei bonus durante la fase a gironi. Certezze immancabili dal Brasile invece giungono dai vari Marquinhos, Thiago Silva e lo stesso Danilo, tra i migliori nella disastrosa prima parte di stagione della Juventus.

Theo Hernandez del Milan sarà impegnato con la Francia.

Cancelo è invece il faro della difesa e con un investimento importante potrebbe garantire bonus e prestazioni al top fino alla fine del torneo sperando che il suo Portogallo possa arrivare in fondo. I terzini sembrano essere l'arma migliore da sfruttare in questi Mondiali dato che anche Tagliafico e Jordi Alba sono ancora delle frecce affidabilissime per Argentina e Spagna al pari di Alexander-Arnold con l'Inghilterra. La sorpresa, inserita tra i top, potrebbe essere però Kim Min-Jae della Corea del Sud: il difensore del Napoli sta dimostrando di essere un autentico muro.

Kim Min–Jae, il difensore del Napoli in forza alla Corea del Sud.

Tra i semi top c'è da tenere gli occhi ben aperti per alcuni giocatori della Germania che potrebbero farsi conoscere al meglio nella rassegna internazionale. Si tratta di Raum e Klostermann che potrebbero anche essere oggetto di un investimento poco oneroso ma dall'affidabilità garantita. I due difensori del Lipsia saranno al fianco di una certezza come Rudiger e di Sule che saranno anch'essi da prendere per puntellare la propria rosa nel reparto arretrato. Qualora invece, dopo aver acquistato uno dei top citati in precedenza, dovesse essere necessario chiudere la difesa con acquisti non dispendiosi, sarebbe opportuno puntare su qualche sorprese, alcune provenienti anche dall'Italia.

Kiwior della Polonia, ad esempio, è una di queste. Difensore dello Spezia, recentemente ammirato ed esaltato pubblicamente da Lewandowski, potrebbe essere una delle rivelazioni al pari di Bronn. Il centrale della Salernitana che si sta comportando benissimo nel nostro campionato e che spera di arrivare più in fondo possibile con la Tunisia. Sutalo ed Erlic della Croazia con Pavlovic della Serbia gli altri nomi su cui poter puntare.

Top: Van Dijk (Olanda), James (Inghilterra), Alexander-Arnold (Inghilterra), Tagliafico (Argentina), Theo Hernandez (Francia), Jordi Alba (Spagna), Rüdiger (Germania), Süle (Germania), Hakimi (Marocco), Davies (Canada), Marquinhos (Brasile), Danilo (Brasile), Thiago Silva (Brasile), Cancelo (Portogallo), Kim Min-Jae (Corea del Sud).

Semi top: Dumfries (Olanda), Koulibaly (Senegal), Davies (Galles), Molina (Argentina), Christensen (Danimarca), Azpilicueta (Spagna), Raum (Germania), Mazraoui (Marocco), Alex Sandro (Brasile), Milenkovic (Serbia), Nuno Mendes (Portogallo), Araujo (Uruguay).

Buoni: Walker (Inghilterra), Bednarek (Polonia), Kounde (Francia), Andersen (Danimarca), Klostermann (Germania), Tomiyasu (Giappone), Vertonghen (Belgio), Juranovic (Croazia), Akanji (Svizzera), Nkoulou (Camerun), Pepe (Portogallo), Ruben Dias (Portogallo), Viña (Uruguay).

Sorprese e scommesse: Kiwior (Polonia), Bronn (Tunisia), Yoshida (Giappone), Oviedo (Costa Rica), Sutalo (Croazia), Elvedi (Svizzera), Pavlovic (Serbia), Lamptey (Ghana), Ballo-Touré (Senegal), Dest (Stati Uniti).

De Bruyne con la magia del Belgio.

Asta fantacalcio, i centrocampisti più forti su cui puntare

Per un fantacalcio mondiale e quindi degno di questa definizione, sarà necessario allestire un centrocampo coi fiocchi. Un reparto che farà leva sui nomi più importanti a partire dalle certezze rappresentate da Muller nella Germania al pari di Gnabry e Kimmich. Almeno un paio top dovranno essere parte integrante della rosa a disposizione dei fantallenatori per Qatar 2022. Con la Croazia qualsiasi tipo di nome a centrocampo è sempre un investimento giusto: Modric, Brozovic, Kovacic e Perisic rappresentano certezze anche dal punto di vista di bonus e voti positivi. Nel Portogallo Bruno Fernandes è un ottimo acquisto avendo preso le veci di Cristiano Ronaldo in quei momenti della partita in cui la stella dello United è un po' in ombra durante la gara. De Bruyne è invece il vero top player a centrocampo di questo Mondiale. Giocatore in grado di spostare completamente gli equilibri.

Modric capitano e faro della Croazia.

Impossibile poi non menzionare Zielinski che può fare davvero comodo in una Polonia che può dire la sua almeno fino alla fine della fase a gironi al pari di un Milinkovic-Savic che con la Serbia potrebbe anche emulare le gesta ammirate con la Lazio di Sarri in Serie A: attenzione perché nella Serbia il ‘Sergente' non gioca proprio nella stessa posizione in cui si esalta in biancoceleste. Pedri e Gavi sono poi una garanzia per la Spagna al pari di Paquetà del Brasile che con un investimento non troppo oneroso può garantire grandi soddisfazioni. Nella Serbia però c'è anche Kostic che non è considerato proprio da prima fascia, ma quasi. Con lui anche Rabiot, entrambi alla Juventus si sono esaltati soprattutto nell'ultima parte del 2022 e giocano in nazionali che hanno grandi ambizioni. Sorprese? Occhio a Roberts del Galles e Adams negli Stati Uniti.

Top: De Jong (Olanda), De Paul (Argentina), Camavinga (Francia), Eriksen (Danimarca), Gavi (Spagna), Pedri (Spagna), Gnabry (Germania), Kimmich (Germania), Muller (Germania), Carrasco (Belgio), De Bruyne (Belgio), Modric (Croazia), Brozovic (Croazia), Kovacic (Croazia), Casemiro (Brasile), Paquetà (Brasile), Shaqiri (Svizzers), S. Milinkovic-Savic (Serbia), Bruno Fernandes (Portogallo), Bernardo Silva (Portogallo), Zielinski (Polonia).

Semi top: Pape Gueye (Senegal), Bellingham (Inghilterra), McKennie (Stati Uniti), Lo Celso (Argentina), Rabiot (Francia), Hojbjerg (Danimarca), Busquets (Spagna), Gündogan (Germania), Tielemans (Belgio), Pasalic (Croazia), Perisic (Croazia), Kostic (Serbia), Vitinha (Portogallo), Bentancur (Uruguay), Vecino (Uruguay).

Buoni: Idrissa Gueye (Senegal), Rice (Inghilterra), Ramsey (Galles), Paredes (Argentina), Guardado (Messico), Herrera (Messico), Linetty (Polonia), Krychowiak (Polonia), Irvine (Australia), Endo (Giappone), Witsel (Belgio), Amrabat (Marocco), Xhaka (Svizzera).

Sorprese: Caicedo (Ecuador), Adams (Stati Uniti), Roberts (Galles), Laidouni (Tunisia).

Messi è la stella di questo Mondiale.

Gli attaccanti per il fantacalcio: i migliori, le scommesse e le sorprese

Imbarazzo della scelta? È chiaro. In attacco ai Mondiali è davvero difficile capire chi farà meglio tra le tante stelle che si esibiranno in Qatar. Messi è al suo ultimo Mondiale con l'Argentina e da lui, oltre ai bonus, c'è da aspettarsi tanto anche in termini di prestazioni essendo in una Nazionale che punta al titolo. Un investimento che senza ombra di dubbi deve essere fatto spendendo la maggior parte dei crediti rimasti a disposizione. Occhio però, questo tipo di spesa è consentita solo per un giocatore dato che sul mercato restano top player del calibro di Benzema, neo Pallone d'Oro e lo stesso Cristiano Ronaldo. Ma non è finita qui, perché se il portoghese rappresenta inaspettatamente un'incognita visto il rendimento non sempre esaltante allo United, non si può dire lo stesso di Lewandowski che con la Polonia vuole fare bene dopo aver cominciato alla grande la sua nuova esperienza al Barcellona.

Mbappé guida la Francia campione del mondo in carica.

Neymar al Brasile è invece l'altra stella che garantisce regolare rendimento e bonus al pari di Messi: investimento sicuro se si vuole puntare a vincere il fantacalcio dei Mondiali. Con l'attaccante del PSG ovviamente la terza stella di questi Mondiali è Kylian Mbappé, suo compagno di squadra e campione in carica con la Francia: anche qui l'investimento totale vale un intero fantacalcio. Vlahovic e la Serbia rappresentano invece oggi un'incognita ma non è detto che non possa fare bene al pari di Mitrovic, suo compagno di reparto. Ma di investimenti importanti in attacco ce ne sono tanti, come ad esempio Leao che nella vetrina dei Mondiali punta a mettersi in mostra definitivamente dopo essere esploso al Milan.

Neymar è il top player di questo Brasile di Tite.

Con lui anche Lautaro Martinez e Dybala che però rientra da un infortunio e inizialmente potrebbe anche essere impiegato poco da Scaloni. Kane e Morata non richiedono un grosso investimento ma di certo non a cifre basse. Da valutare invece gli investimenti di Nunez e Son (complice anche le sue condizioni fisiche). Sorprese in attacco? Nkunku della Francia che come rendimento è assolutamente garantito.

Top: Mané (Senegal), Kane (Inghilterra) Messi (Argentina), Lautaro Martinez (Argentina), Lewandowski (Polonia), Benzema (Francia), Mbappé (Francia), Morata (Spagna), Lukaku (Belgio), Neymar (Brasile), Vinicius Junior (Brasile), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Leão (Portogallo), Nunez (Uruguay), Suarez (Uruguay), Son Heung-min (Corea del Sud).

Semi top: Depay (Olanda), Pulisic (Stati Uniti), Bale (Galles), Di Maria (Argentina), Sané (Germania), Ziyech (Marocco), Raphinha (Brasile), Foden (Inghilterra), Sterling (Inghilterra), Griezmann (Francia), Mitrovic (Serbia), Vlahovic (Serbia), Dybala (Argentina).

Buoni: Azmoun (Iran), Skov Olsen (Danimarca), Minamino (Giappone), Iñaki Williams (Ghana), Dia (Senegal), Taremi (Iran), Ferran Torres (Spagna), Lozano (Messico), Sarabia (Spagna), E. Hazard (Belgio).

Sorprese: Weah (Stati Uniti), Damsgaard (Danimarca), Campbell (Costa Rica), Okafor (Svizzera), Nkunku (Francia).