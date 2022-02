“Condotta criminale”: Laporta attacca Bartomeu, aria pesante a Barcellona sui conti del club La nuova dirigenza del Barcellona puntato il dito contro l’ex presidente Josep Maria Bartomeu: Joan Laporta lo ha accusato di “grave condotta criminale”.

A cura di Vito Lamorte

Volano stracci a Barcellona. La crisi finanziaria senza precedenti del club catalano ha portato molte difficoltà ad una delle squadre più importanti d'Europa, che sta cercando di mettere a posto i conti ma continuando ad essere competitiva per non perdere troppo terreno con le altre. Questa situazione va avanti da tempo e ha portato ad un cambio di società quasi un anno fa, ma la situazione è sempre complessa.

Joan Laporta, Eduard Romeu e Jaume Campaner hanno presentato le conclusioni dell'indagine sul club per rilevare possibili irregolarità nella gestione della società durante il mandato di Josep Maria Bartomeu. Il presidente blaugrana, accompagnato dal vicepresidente con incarichi economici e dall'avvocato specializzato in diritto economico e processuale, ha reso pubblici vari atti del suo predecessore e ha accusato di "grave condotta criminale" chi l’ha preceduto alla guida della società.

Quello reso noto dai vertici del club Culé è un rapporto prodotto da una società specializzata che era stato richiesto da Laporta dopo aver ripreso la guida del Barça nel marzo 2021 per provare far luce su possibili irregolarità commesse da Bartomeu.

Laporta ha spiegato come siano stati "trovati dei pagamenti senza motivo o altri che ne hanno uno falso, e altri ancora a dir poco sproporzionati" e ha dichiarato che il consiglio ha deciso di non presentare un'azione di responsabilità "per non causare spese al club" ma ha reso noto che la società si è rivolta alla Procura: "I soci hanno diritto di conoscere i fatti che hanno portato il club alla rovina. Chi è stato dietro a certe operazioni, ne dovrà rispondere, noi non vogliamo essere complici".

L’avvocato del club catalano, Jaume Campaner, ha presentando in conferenza stampa i risultati di questo rapporto sulla situazione finanziaria e ha usato parole piuttosto forti: "Non si tratta di qualificare come migliore o peggiore la dirigenza precedente. Si tratta invece di denunciare all’autorità competente una serie di gravissime condotte criminose. Non ho dubbi sul fatto che le operazioni portate alla luce da questo verbale ricadano nell’ambito del penale". Campaner ha concluso dicendo: "Il club doveva proteggere i suoi interessi".