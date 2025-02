Conceiçao si gioca tutto in Milan-Inter: “Il momento peggiore della storia del club, ma leggo troppe bugie”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Autocritica ma non solo: Sergio Conceiçao nella conferenza stampa pre derby, che si giocherà domenica a San Siro prova ad analizzare lucidamente il difficile clima attorno al Milan che dovrà sfidare l'Inter in uno dei momenti più complicati della sua gestione e non solo: "Il momento peggiore della storia del club, ma leggo troppe bugie attorno a noi. Così è più complicato gestire il gruppo. Accetto solo le critiche al gioco"

"Il peggior periodo storico del Milan, ma le bugie su di noi non aiutano il gruppo"

Non ci sta Sergio Conceiçao a subire senza repliche e la risposta arriva proprio in vista di Milan-Inter quando gli si chiede che clima ci sia realmente all'interno della squadra e come lo sta vivendo: "Non vi racconto di ciò che succede all'interno del gruppo, poi lavoro per farvi cambiare idea su certe cose. Come le critiche al gioco. Queste le accetto ma leggo troppe bugie attorno a noi e queste cose interferiscono perché non sono la realtà e mi mettono in difficoltà nel gestire il gruppo. Sono arrivato forse nel momento peggiore della storia del Milan ma io lavoro per uscirne"

"Il mercato? Parlatene voi noi siamo concentrati a come battere l'Inter"

Il riferimento è ovviamente alle tante voci di tensioni, faccia a faccia, confronti tra tecnico e giocatori che sono sfociati in analisi di uno spogliatoio-polveriera. Dal confronto in campo con Calabria, alla presunta lite di Zagabria con Morata, alle voci di mercato che riguardano lo spagnolo oramai ad un passo dal Galatasaray e il tentativo di cedere il capitano. Troppe situazioni per non parlarne: "Il Mercato? Classico che se ne parla e influisce ma alla fine riguarda un paio di giocatori… Parlarne? Fatelo voi, noi dobbiamo solo rimanere concentrati per fare una bella partita e vincere. Sicuramente è un periodo delicato e c'è ancora tanto da migliorare. Sicuramente sul piano di gioco sento che siamo ancora a una distanza importante da quello che voglio"

"Sono sempre con la valigie pronte, dopo il primo tempo di Zagabria non si può peggiorare"

Il derby come ultima spiaggia, per molti ma non per Conceiçao che non se ne cura di cosa potrà accadere dopo il 90′: "Ogni allenatore cerca sempre la perfezione per la sua squadra, noi stiamo ancora lavorando per avere una buona base. Dopo il primo tempo di Zagabria credo non si possa andare più giù e non è facile per chi come me vuole allenare gioco, mentalità, aggressività. Io? Ho sempre le valige pronte, come ogni allenatore, ma sono venuto qui per la storia di questo club, rinunciando a guadagnare anche dieci volte tanto".