video suggerito

Conceiçao esalta il Milan e spiega cos’è successo nel finale contro il Girona: “Abbiamo avuto paura” Sergio Conceiçao è stato felice per il risultato raggiunto dal Milan contro il Girona in Champions e spiega cos’è successo nel finale: “Abbiamo avuto più paura di prendere gol che voglia di fare il secondo”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan si avvicina agli ottavi di Champions League diretti dopo la vittoria fondamentale in casa contro il Girona. Ai rossoneri basta un gol di Leao nel primo tempo per prendersi tre punti d'oro. La squadra di Conceicao è riuscito a concretizzare al meglio l'occasione più importante anche se nel finale ha sofferto un pochino troppo. Il tecnico portoghese, intervenuto in diretta ai microfoni di Prime Video, ha analizzato proprio la partita: "Devo dire che i ragazzi hanno fatto un buon lavoro in Champions ma dobbiamo continuare a lavorare".

L'allenatore del Milan era però visibilmente contento da questo risultato e dalla consapevolezza di essere davvero a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi. Motivo in più per continuare a lavorare: "Perché ci sono cose che vanno bene e altre no ma l'importante in questo momento è il risultato e noi siamo stati superiori a loro come squadra". Ciò che però l'ha soddisfatto meno è stato l'atteggiamento mostrato in campo dalla squadra nel corso della ripresa. Un qualcosa che ha limitato la squadra che non è poi riuscita a segnare il secondo gol.

La carica di Conceicao durante la partita.

"Nel secondo tempo abbiamo avuto più paura di prendere gol che voglia di fare il secondo – ha spiegato Conceicao durante l'intervista -. Questo è il Milan che voglio vedere". A livello individuale poi il tecnico si è soffermato a parlare anche di Leao: "Sta lavorando, quando sono arrivato ho parlato con lui perché deve capire che è un attaccante con la palla ma un difensore quando non ce l'ha – spiega -. Ma questo cambiamento deve riguardare anche tutta la squadra e non è facile".

Leggi anche Conceiçao a Como ripete il suo rituale col Milan: raduna la squadra e in un minuto spiega tutto

In diretta poi cercano di stuzzicare Conceicao con domande specifiche sul mercato e sul possibile acquisto di Gimenez dal Feyenoord ma il tecnico dribbla il quesito scherzando con Luca Toni: "Se tu avessi 15 anni in meno ti accetterei". Sulla partita poi a Sky il tecnico successivamente ha risposto a Fabio Capello che ha spiegato come il Milan abbia sofferto troppo in fase difensiva e che c'è tanto da migliorare ancora: "Ha ragione, è vero quello che dice e sono completamente d'accordo".