Conceiçao attua un nuovo metodo per Milan-Cagliari: ha stravolto tutte le abitudini dei rossoneri Sergio Conceiçao preparerà Milan-Cagliari di campionato come una sfida di Champions. Ritorno al passato con il ritiro a Milanello e rifinitura sul terreno di gioco di San Siro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sergio Conceiçao si è presentato al Milan come nuovo allenatore vincendo una Supercoppa Italiana a soli pochi giorni dal suo arrivo. Un risultato incredibile per il tecnico portoghese che in pochissimo ha stravolto totalmente i rossoneri soprattutto dal punto di vista delle motivazioni. È andato a incidere soprattutto sulla mentalità di squadra per ottenere i successi e anche il suo nuovo metodo sembra sia stato d'aiuto. Prima dell'Inter ha riunito alle 21:30 la squadra per una riunione video speciale e contro il Cagliari in campionato ha fatto altro.

Conceiçao ha deciso che si andrà in ritiro la sera prima della partita, a Milanello, come ai vecchi tempi e diversamente da Pioli e Fonseca anticipando di fatto la convocazione alla sera precedente. In vista della sfida con i sardi inoltre, l'allenatore dei rossoneri ha fatto sapere che svolgerà la rifinitura a San Siro (alle 16) prima di far rientrare tutti a Milanello. Un nuovo metodo che di certo punta a fare leva sulle motivazioni di una squadra di certo scarica a inizio stagione da questo punto di vista ma che adesso col suo nuovo tecnico vuole recuperare terreno.

Conceiçao dà indicazioni ai giocatori del Milan.

Non sarà semplice per questo Milan ma sicuramente la spinta di Conceiçao sta facendo già la differenza in questo senso. Theo Hernandez e Leao sono sembrati totalmente rinati e Tomori, altro epurato di Fonseca, è rientrato negli undici titolari. Insomma, i senatori sono tornati ad essere parte integrante dello spogliatoio rossonero contrariamente a quanto accadeva con lo stesso Fonseca. Far tornare il Milan a San Siro prima della partita contro il Cagliari rappresenta un modo per considerare questa sfida quasi come una finalissima.

Conceiçao farà svolgere la rifinitura sul terreno di gioco di San Siro

L'idea di Conceiçao sembra essere proprio quella di preparare la sfida contro gli uomini di Davide Nicola come se fosse una sfida di Champions. Prima delle sfide europee infatti le squadre sono solite svolgere la rifinitura sul proprio terreno di gioco, il Milan l'ha spesso fatta proprio sull'erba del Meazza. Un segnale di come questa partita contro il Cagliari debba rappresentare una sorta di nuovo inizio per un Milan che dalla Supercoppa ha ritrovato motivazioni, gol e carattere: caratteristiche che erano fortemente mancate da inizio stagione.