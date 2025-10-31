Calcio
video suggerito
video suggerito

Comolli svela i motivi dell’esonero di Tudor: “Notti insonni per prestazioni e risultati della Juve”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Spalletti, Damien Comolli ha lanciato una frecciata a Igor Tudor con un messaggio chiaro: i problemi non erano nella rosa e nei giocatori, ma nelle prestazioni della squadra.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
39 CONDIVISIONI
Immagine

Non è stata soltanto la giornata della presentazione di Luciano Spalletti. Durante la conferenza stampa, il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha colto l’occasione per tracciare la linea del club sul mercato e, tra le righe, chiarire le ragioni che hanno portato all’esonero di Igor Tudor.

Le parole del dirigente bianconero suonano infatti come una frecciata all’ex allenatore: "Sono fiducioso sulla qualità dei nostri giocatori. Non perdo notti insonni per nuovi acquisti, le perdevo per le prestazioni della squadra". Un messaggio chiaro, che ribalta ogni dubbio sul valore della rosa e sposta il peso delle responsabilità sul lavoro tecnico svolto fino a oggi.

Immagine

Comolli ha poi sottolineato come non siano previsti interventi urgenti nella sessione di gennaio: "Non c’è alcuna pianificazione particolare, se ci saranno opportunità le valuteremo". Fiducia piena dunque nel gruppo e negli investimenti recenti – da Conceiçao agli altri giovani – a cui, come ha ricordato, serve solo tempo per dimostrare il proprio valore.

Leggi anche
Tudor gelato da Comolli alla Continassa: l'esonero poco prima di iniziare gli allenamenti con la Juve

La conclusione, però, resta la più significativa: le notti insonni di Comolli non erano per i nomi da comprare, ma per una Juventus che non rendeva quanto il suo potenziale. Un messaggio chiaro e, al tempo stesso, un assist implicito a Spalletti, chiamato a trasformare la qualità in risultati.

Comolli e la ricerca del nuovo direttore sportivo della Juve

Il direttore generale della Juventus, sempre nel conferenza stampa presentando Luciano Spalletti come nuovo allenatore, ha parlato anche delle ricerca del nuovo direttore sportivo: "Questa ricerca è ancora in corso, siamo in fase di short list, stiamo raggiungendo il nostro obiettivo e quando avremo notizie ve lo diremo in maniera attiva".

Il più accreditato è Marco Ottolini. L'ex dirigente del Genoa potrebbe approdare a Torino, ma troverebbe una situazione delicata e un contesto altrettanto complesso: un colloquio con la Juventus potrebbe svolgersi già all’inizio della prossima settimana, con l’obiettivo di chiarire aspettative e allineare tutti verso la stessa direzione.

Calcio
Juventus
Notizie
39 CONDIVISIONI
Immagine
Tennis
Sinner in semifinale a Parigi: Shelton battuto in due set, sfiderà uno tra Medvedev o Zverev
Jannik se la prende col team durante il match: fa una richiesta, poi li fulmina con lo guardo
Flavio Briatore: "Sinner non è benvoluto perché c'è una cosa che in Italia non gli perdoneranno mai"
Musetti e Auger-Aliassime lottano per un posto alle Finals, ma Djokovic potrebbe qualificare entrambi
Paolini e Sabalenka crollano a terra dopo uno scambio: Jasmine incredula, Aryna le parla in italiano
Holger Rune non perde tempo: il danese torna in campo e già si allena da seduto dopo il serio infortunio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views