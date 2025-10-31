Comolli svela i motivi dell’esonero di Tudor: “Notti insonni per prestazioni e risultati della Juve”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Spalletti, Damien Comolli ha lanciato una frecciata a Igor Tudor con un messaggio chiaro: i problemi non erano nella rosa e nei giocatori, ma nelle prestazioni della squadra.

Non è stata soltanto la giornata della presentazione di Luciano Spalletti. Durante la conferenza stampa, il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha colto l’occasione per tracciare la linea del club sul mercato e, tra le righe, chiarire le ragioni che hanno portato all’esonero di Igor Tudor.

Le parole del dirigente bianconero suonano infatti come una frecciata all’ex allenatore: "Sono fiducioso sulla qualità dei nostri giocatori. Non perdo notti insonni per nuovi acquisti, le perdevo per le prestazioni della squadra". Un messaggio chiaro, che ribalta ogni dubbio sul valore della rosa e sposta il peso delle responsabilità sul lavoro tecnico svolto fino a oggi.

Comolli ha poi sottolineato come non siano previsti interventi urgenti nella sessione di gennaio: "Non c’è alcuna pianificazione particolare, se ci saranno opportunità le valuteremo". Fiducia piena dunque nel gruppo e negli investimenti recenti – da Conceiçao agli altri giovani – a cui, come ha ricordato, serve solo tempo per dimostrare il proprio valore.

La conclusione, però, resta la più significativa: le notti insonni di Comolli non erano per i nomi da comprare, ma per una Juventus che non rendeva quanto il suo potenziale. Un messaggio chiaro e, al tempo stesso, un assist implicito a Spalletti, chiamato a trasformare la qualità in risultati.

Comolli e la ricerca del nuovo direttore sportivo della Juve

Il direttore generale della Juventus, sempre nel conferenza stampa presentando Luciano Spalletti come nuovo allenatore, ha parlato anche delle ricerca del nuovo direttore sportivo: "Questa ricerca è ancora in corso, siamo in fase di short list, stiamo raggiungendo il nostro obiettivo e quando avremo notizie ve lo diremo in maniera attiva".

Il più accreditato è Marco Ottolini. L'ex dirigente del Genoa potrebbe approdare a Torino, ma troverebbe una situazione delicata e un contesto altrettanto complesso: un colloquio con la Juventus potrebbe svolgersi già all’inizio della prossima settimana, con l’obiettivo di chiarire aspettative e allineare tutti verso la stessa direzione.