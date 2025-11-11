Comolli chiarisce il futuro di Vlahovic alla Juve: “C’è un accordo già stretto in estate”

La Juventus si tiene stretta Vlahovic che ha ritrovato il posto da titolare e la gioia del gol. Il contratto scadrà alla fine della stagione ma Comolli è sicuro: “Non ci aspettiamo nulla di particolare”

Da oggi prende vita la nuova Juventus, con Damien Comolli nel ruolo di Amministratore Delegato. Ci sono tanti punti da chiarire, primo fra tutti il futuro di Dusan Vlahovic che ha cambiato completamente il suo destino in questo avvio di stagione. In estate era stato messo sul mercato, destinato a giocare altrove in questo campionato, ma è rimasto in bianconero e si è anche ripreso il posto da titolare a forza di gol e partite di sostanza.

Adesso è tutto diverso e si potrà ridiscutere anche della sua permanenza a Torino. Il contratto dell'attaccante scadrà il prossimo 30 giugno e fin qui non si è mai parlato di rinnovo, ma la situazione potrebbe cambiare con il nuovo assetto della Juve che sta già pianificando le prossime mosse da compiere.

Quale sarà il futuro di Vlahovic alla Juve

Il clima è molto sereno e le turbolenze dell'estate sembrano essere acqua passata. Vlahovic era a un passo dall'addio alla Juventus ma con i suoi 6 gol in tutte le competizioni sta riconquistando uno spazio importante all'interno della squadra: da 4 partite è tornato titolare e anche Spalletti gli ha restituito fiducia, facendo sedere David in panchina e restituendogli il posto.

Anche i vertici della società hanno tratto le proprie conclusioni e Comolli nella conferenza stampa dopo la nomina ad Amministratore Delegato ha parlato del futuro dell'attaccante. Il contratto in scadenza verrà discusso con calma ma c'è un accordo già in essere con Vlahovic: "Abbiamo trovato un accordo con Dusan, parleremo a fine stagione. Non ci aspettiamo nulla di particolare: c’è un accordo con Dusan, già stretto l’estate scorsa con Giorgio e Modesto". A gennaio il serbo sarà libero di accordarsi con qualsiasi squadra per un trasferimento a parametro zero, ma i dirigenti sono sicuri che questa situazione non avverrà. A giugno si libererà a parametro zero, ma la firma sul prolungamento potrebbe arrivare a breve.