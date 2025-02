Como-Juventus, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Conclusosi il calciomercato invernale, tutte le squadre si ripresentano in campo con le nuove rose, tra Como e Juventus che si sfidano oggi per l'anticipo del venerdì della 24a giornata di Campionato. Appuntamento al Singallia alle 20.45, diretta esclusiva su DAZN e Sky.

Si riparte da Como, con i lariani che ospitano la nuova Juventus di Thiago Motta. La Juve dei Kolo Muani, Kelly e Alberto Costa. Ma anche la squadra di Fabregas avrà un nuovo look post mercato, importante. Sulla riva del Lago sono arrivati in tanti, tra cui il nuovo portiere Butez e in mediana Caqueret in attesa del debutto di Alli. Per i bianconeri, oramai Kolo Muani ha preso il posto di Vlahovic in attacco e si capirà se e quando Thiago Motta farà debuttare gli ultimi arrivati in difesa.

Partita: Como-Juventus

Dove: Como (Stadio Senigallia)

Orario:20:45

Quando: venerdì 7 febbraio

Diretta TV: DAZN e Sky

Diretta streaming: DAZN, SkyGo e NOW

Competizione: 24° turno Serie A

Dove vedere Como-Juventus in diretta TV

La partita di venerdì sera, valida come anticipo del 23° turno di campionato, Como-Juventus si gioca alle 20:45 e verrà trasmessa in co-esclusiva solo per abbonati e a pagamento sia da DAZN sia da Sky (canali Sky Sport Calcio, Skay Sport 251).

Como-Juventus quando vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming l'unico modo per vedere Como-Juventus è abbonarsi o a DAZN o a Sky. Nel secondo caso si può usufruire dell'app apposita, SkyGo, per la diretta mobile. Terza opzione il servizio on demand di NOW.

Como-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Como prova il colpo grosso contro la Juventus, per altri punti pesantissimi in chiave salvezza. Fabregas porta tra i pali Butez e poi propone un 4-2-3-1 con Cutrone punta di ruolo supportato da Strefezza, Paz e Diao sulla trequarti. Per Motta schema speculare, con Kolo Muani titolare in avanti, possibile esordio di Veiga a sinistra in difesa.

Como (4-2-3-1): Butez; Goldaniga, Kempf, Dossena, Iovine; Da Cunha, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Weah; McKennie, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Motta.