Come vive la partita un allenatore in quarantena: urla alla TV, telefono bollente e un cane Steffen Baumgart a causa della positività al Covid non ha potuto essere in panchina, la figlia ha ripreso l’allenatore mentre seguiva in tv il match della sua squadra e ha messo il video sui social.

Da due anni il mondo combatte contro la pandemia, gli ultimi mesi sono stati molto duri e ci sono stati picchi elevati di contagi in tutta Europa, non è stato esente il mondo dello sport e nemmeno il calcio. Tantissimi giocatori, anche nei principali campionati europei, hanno contratto il Covid, e anche molti allenatori sono risultati positivi. Solo negli ultimi mesi si ricordano i contagi di allenatori di valore come Inzaghi, Spalletti, Klopp, Guardiola, che hanno dovuto seguire a distanza le rispettive squadre, guidate dai loro collaboratori. Una situazione particolare e anche complicata per chi è abituato a vivere da vicino le partite. In un video pubblicato su ‘Tik Tok' si è visto uno spaccato di ciò, e le immagini sono molto particolari.

All'elenco degli allenatori che a causa del contagio al Covid hanno dovuto seguire a distanza la propria squadra c'è anche Steffen Baumgart, un tecnico non troppo noto al di fuori della Germania, che sta facendo un lavoro eccezionale con il Colonia – lo storico club tedesco nella passata stagione si era salvata vincendo il playout, ma ora è in piena lotta per un posto in Europa League, e non è lontana la zona Champions.

E a causa del Covid Baumgart ha dovuto seguire in DAD il match con il Friburgo (quinto in classifica). La tensione era enorme e il tecnico da casa ha impartito gli ordini e ha guardato l'incontro dalla tv. La figlia, Emilia, ha fatto un video e lo ha postato su ‘Tik Tok'. Questo video ha fatto il giro del mondo. Tutti sanno, non solo in Germania, come Baumgart ha seguito l'incontro o meglio come lo ha vissuto, e nel video si ascoltano, pure, alcune indicazioni tattiche.

Nel salotto di casa, sempre con la coppola, l'allenatore ha visto il match e lo ha fatto con al fianco i suoi familiari, che erano molto più calmi, e ha seguito l'incontro anche con il proprio cane, che lo ha seguito come un'ombra e a un certo punto questo splendido cane sale sul divano e si mette sulla schiena di Baumgart, poi lo si vede agitarsi, come se stesse sul campo, davanti ai propri giocatori, prima di prendere il telefono, che è sotto carica. E via telefono dà gli ordini ai suoi collaboratori. E non mancano le urla, chi sa cosa hanno pensato i vicini di casa. Alla fine il risultato è stato positivo, il Colonia con un gol di Modesté si è imposto 1-0, e ha colto così un successo pesantissimo che porta il club a un passo dalla zona Champions. Baumgart, grazie alla figlia che ha postato tutto su Tik Tok, è diventato un allenatore popolare come quelli che giocano la Champions League.