Come sta Aurelio De Laurentiis? Quali sono le condizioni di salute del presidente del Napoli? Arrivano buone notizie sul patron azzurro a poco più di una settimana dalla notizia della positività al Covid. De Laurentiis che domenica scorsa ha esultato sui social per il successo del suo Napoli nell'esordio in campionato contro il Parma, sta migliorando e sta continuando la degenza a casa. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad un nuovo tampone che permetterà di capire se il virus è ancora presente all'interno del suo organismo.

Il 10 settembre scorso la notizia della positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis è diventata di dominio pubblico. Il presidente del Napoli sta vivendo ancora in regime d'isolamento presso la sua abitazione romana. Secondo quanto si apprende da fonti del club partenopeo le sue condizioni di salute, DeLa non è mai andato in ospedale e negli ultimi giorni non sono stati riscontrati peggioramenti nelle sue condizioni. Anzi filtra ottimismo dopo i segnali positivi degli ultimi giorni, culminati nell'assenza quasi totale della tosse.

Per fugare ogni dubbio tra domani e mercoledì Aurelio De Laurentiis dovrebbe sottoporsi ad un nuovo tampone, per capire se è ancora positivo o meno al Coroanvirus. Nonostante i problemi di salute, il presidente ha lavorato intensamente da casa, occupandosi sia delle questioni legate all'attivi di produttore cinematografico, sia di quelle relative al Napoli, calciomercato compreso, sfruttando smartphone e computer. Il tutto sotto il costante monitoraggio da parte dei medici. Soddisfazione domenica per la vittoria del Napoli in casa del Parma nel lunch match, esternata attraverso un tweet con tanto di complimenti ai giocatori e al Covid.