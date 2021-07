Il Paris Saint-Germain ufficializzerà nei prossimi giorni l'acquisto di Gianluigi Donnarumma ma l'arrivo del portiere della Nazionale Italiana sta facendo molto discutere in Francia. Il classe 1999 firmerà un contratto di cinque stagioni con i parigini e dovrà lottare per il posto da titolare con Keylor Navas, che lo scorso anno è stato premiato come miglior portiere della Ligue 1 e qualche tempo fa in una stories su Instagram aveva fatto già capire il suo disappunto per la scelta della società. Si tratta di un acquisto che in terra francese non ha fatto impazzire la critica e tra i più polemici con questa scelta c'è l'ex Roma, Barcellona e Monaco Ludovic Giuly. Ai microfoni di TF1 ha parlato della situazione che si genererà all'interno dello spogliatoio con l'arrivo della squadra parigina nella prossima stagione: "Sarà complicato fin dall'inizio se nello spogliatoio hai già contro di te Neymar, Keylor Navas potrebbe non prenderla bene, visto che ha fatto una stagione ottima. Non si capisce niente. È come spararsi una pallottola in un piede, visto che dovranno dire ad un portiere di grande talento di doversi sedere in panchina.Questa faccenda al PSG sarà ingovernabile".

L'acquisto di Gigio ha aperto un dibattito che non si era mai generato prima nella capitale francese e Mauricio Pochettino dovrà scegliere tra l'affidabilità, l'esperienza e la determinazione di Keylor e la forza, la qualità a e la freschezza di Donnarumma. Dubbi che verranno fugati all'inizio della stagione, probabilmente, ma la situazione è già incandescente.

Diversi media transalpini si sono dilettati a fare sondaggi su chi sarà il portiere titolare del PSG e, ad esempio, a Telefoot ha fatto sapere che i suoi lettori preferirebbero Keylor Navas come numero 1 per la prossima stagione. La decisione spetterà a Pochettino ma non sarà una vicenda semplice da gestire, sia da un punto di vista interno che sotto il profilo mediatico.