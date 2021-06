Non è arrivata ancora l'ufficialità dell'operazione che dovrebbe portare Gigio Donnarumma al Paris Saint-Germain che già trapelano i primi malumori. Si è parlato molto del trasferimento del portiere della Nazionale Italiana nella capitale francese e nonostante non vi siano ancora comunicati ufficiali da parte del club il passaggio dalla Serie A alla Ligue 1 del portiere classe 1999 sembra cosa fatta: l'accordo sarebbe basato su un contratto quinquennale da 10 milioni netti a stagione più bonus che lo porterebbero a toccare i 12. Cifre che in Italia nessuno gli avrebbe garantito ma tra le decisioni del giovane atleta napoletano sembrano esserci anche quelle di far parte di un club competitivo fin da subito in Champions League, competizione che non ha mai giocato e di cui vuole essere protagonista.

Uno dei temi più battuti nei giorni scorsi, quando è stata resa nota la trattativa e l'accordo quasi raggiunto, era la coesistenza tra Gigio e Keylor Navas e il modo in cui Mauricio Pochettino dovrà gestire la staffetta per il ruolo di numero uno. L'ex portiere Real Madrid ha rinnovato poche settimane fa fino al 2024 ma la dirigenza del club pargino ha deciso lo stesso di cogliere l’opportunità Donnarumma, arrivata dopo la rottura definitiva con il Milan.

Restano gli ultimi dettagli da definite con la visita medica di rito, in funzione del calendario dell'Italia, e l’annuncio sarà solo una questione di tempo ma nelle scorse ore è apparsa una stories piuttosto criptica sul profilo ufficiale di Instagram di Navas. Il numero uno della Costa Rica ha pubblicato la frase "Regala la tua assenza a chi non valorizza la tua presenza". Inevitabile non pensare subito a quanto sta accadendo all'interno del club francese con l'arrivo di Donnarumma e il duello per la titolarità in vista della prossima stagione calcistica.

Keylor Navas è stato eletto miglior portiere della Ligue 1 dall'Unione dei calciatori professionisti della Francia ma questo non è bastato per guadagnarsi la titolarità: da agosto si dovrà giocare il posto di numero 1 del PSG con Gigio e questa situazione non sembra essere molto apprezzata dal portiere costaricano.