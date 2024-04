video suggerito

Ben White simula platealmente contro il Brighton ma non viene ammonito: “È imbarazzante” Dopo aver subito un colpo leggero da estupinan, White si è accasciato al suolo tenendosi la gola: scoppia la polemica per la simulazione del difensore che è stato graziato da arbitro e VAR. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La vittoria per 3-0 contro il Brighton ha regalato all'Arsenal il primo posto nella classifica della Premier League ma non è stata esente da polemiche. La più grande riguarda la simulazione di Ben White, uno di quei gesti plateali che però di reale hanno davvero ben poco: il difensore dei londinesi si è guadagnato le prime pagine dei giornali non tanto per i meriti sportivi, ma per gli strascichi delle discussioni che continuano ben oltre il weekend, con un gesto che ha fatto indignare tifosi e opinionisti.

L'evento scatenante è stato il contatto con Pervis Estupinan, terzino di grande talento al servizio di De Zerbi. Al 50′, con l'Arsenal che già conduceva per 1-0 e la palla che era tra i piedi del portiere, si sono accese le scintille tra i due che hanno portato la situazione a degenerare in fretta: White ha colpito l'avversario con una spallata, decisa ma non violenta, e dall'altra parte in tutta risposta l'ecuadoriano lo ha colpito con uno schiaffetto all'altezza della gola.

È stato quel gesto a scatenare la tempesta. Il difensore dell'Arsenal si è accasciato subito al suolo, stringendosi la gola come se qualcuno avesse cercato di strozzarlo fino a fargli perdere il fiato. In realtà la manata che aveva subito da Estupinan era piuttosto lieve, dato che la distanza tra i due gli aveva impedito di infliggere un colpo più doloroso, ma la reazione di White è stata comunque esagerata: l'inglese è rimasto a terra per qualche secondo tenendosi la faccia, prima di rialzarsi per andare a parlare con l'arbitro.

Il direttore di gara ha radunato entrambi attorno a sé ma ha deciso di non punire il giocatore dell'Arsenal per simulazione e anche il VAR ne è rimasto fuori, una scelta che non è stata condivisa affatto dai tifosi del Brighton visto che il suo tentativo di farsa era evidente e plateale. L'episodio ha fatto scatenare tutta la stampa, con tante ex stelle del calcio inglese come Gary Lineker che si sono schierati contro White definendolo "imbarazzante".