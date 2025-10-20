Come ha fatto Nyom ad essere espulso 30 secondi dopo essere entrato in campo contro il Real Madrid
Serata da incubo per Allan Nyom nel posticipo di Liga tra Getafe e Real Madrid. Il difensore camerunese, entrato al 76′ al posto di Kiko Femenía, è rimasto in campo appena 30 secondi di gioco: è stato espulso per una sbracciata su Vinicius Jr.
Il direttore di gara, José Luis Munuera Montero, non ha avuto dubbi: cartellino rosso immediato tra le proteste del pubblico del Coliseum Alfonso Pérez. L’episodio ha inevitabilmente condizionato il finale di gara, poco prima della rete di Mbappé che ha consegnato i tre punti al Real Madrid di Xabi Alonso.
La serata del Getafe si è complicata ulteriormente con un’altra espulsione: Sancris, ammonito due volte in dieci minuti, ha lasciato la squadra in nove uomini nel finale.
A fine partita, il tecnico José Bordalás ha espresso tutta la sua frustrazione: "Vinicius mi ha detto ‘bel cambio’, poi Bellingham è venuto a provocare e gli ho risposto di pensare a giocare. L’espulsione di Nyom ha rovinato il lavoro dei miei ragazzi, che avevano dato tutto".
Allan Nyom, ex difensore di Watford e West Bromwich, è stato protagonista di un episodio clamoroso durante la sfida tra Getafe e Real Madrid nell'ultimo turno di Liga: il suo ingresso in campo è durato appena 37 secondi.
Subentrato al 77′ sul risultato di 0-0 al posto di Kiko Femenía, il terzino camerunese è stato immediatamente espulso dopo un contrasto troppo deciso con Vinícius Jr, che ha spinto l’arbitro a sventolare il cartellino rosso diretto senza esitazioni.
I Blancos si sono aggiudicati la vittoria grazie al gol di Kyian Mbappé, una partita chiusa in inferiorità numerica dai padroni di casa che perdono due uomini nel giro di 7 minuti.
La squadra di Xabi Alonso torna in testa alla classifica alla Liga e adesso si potrà concentrerà sulla partita di Champions League contro la Juventus.