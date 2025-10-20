Come ha fatto Nyom ad essere espulso 30 secondi dopo essere entrato in campo contro il Real Madrid

Allan Nyom è stato espulso appena 37 secondi dopo il suo ingresso nella partita Getafe-Real Madrid. Subentrato al 77′, il difensore ha commesso un fallo su Vinícius Jr che ha portato al cartellino rosso diretto, rendendo la sua presenza in campo tra le più brevi della storia della Liga.

Serata da incubo per Allan Nyom nel posticipo di Liga tra Getafe e Real Madrid. Il difensore camerunese, entrato al 76′ al posto di Kiko Femenía, è rimasto in campo appena 30 secondi di gioco: è stato espulso per una sbracciata su Vinicius Jr.

Il direttore di gara, José Luis Munuera Montero, non ha avuto dubbi: cartellino rosso immediato tra le proteste del pubblico del Coliseum Alfonso Pérez. L’episodio ha inevitabilmente condizionato il finale di gara, poco prima della rete di Mbappé che ha consegnato i tre punti al Real Madrid di Xabi Alonso.

La serata del Getafe si è complicata ulteriormente con un’altra espulsione: Sancris, ammonito due volte in dieci minuti, ha lasciato la squadra in nove uomini nel finale.

A fine partita, il tecnico José Bordalás ha espresso tutta la sua frustrazione: "Vinicius mi ha detto ‘bel cambio’, poi Bellingham è venuto a provocare e gli ho risposto di pensare a giocare. L’espulsione di Nyom ha rovinato il lavoro dei miei ragazzi, che avevano dato tutto".

La squadra di Xabi Alonso torna in testa alla classifica alla Liga e adesso si potrà concentrerà sulla partita di Champions League contro la Juventus.