video suggerito

Come cambierà la Juve a seconda dell’accesso in Champions: in cinque conoscono già il proprio destino La Juventus si giocherà a Venezia una sfida decisiva per l’accesso alla prossima Champions League. La qualificazione sarà determinante per programmare l’immediato futuro della squadra: in cinque sono già sicuri del proprio destino. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus a Venezia si gioca tutta una stagione. La squadra di Igor Tudor dovrà vincere per avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League. Di fronte però ci saranno i lagunari pronti a giocarsi tutto pur di non retrocedere in Serie B. Sarà sfida vera ma con i bianconeri sulla carta chiaramente favoriti. La qualificazione o meno al più importante torneo Uefa riservato ai club farà tutta la differenza del mondo sui piani futuri della società già a partire dal prossimo Mondiale per Club. In chiave mercato non si escludono grandi colpi di scena.

Tutto o quasi passa infatti dalla partita: la conferma di Tudor post Mondiale per Club, il ruolo attivo di Chiellini come collante tra squadra e società, il presunto arrivo di Antonio Conte, quello di Osimhen e la cessione di Vlahovic. Ipotesi, dubbi e qualche certezza. Come sottolineato da Sky infatti all'interno della Juventus ci sono sicuramente già alcune situazioni delineate. Su tutti le questioni legate al mercato con i vari Conceicao, Kolo Muani e Renato Veiga che non saranno riscattati tornado rispettivamente a Porto, PSG e Chelsea. E poi c'è la vicenda legata a Vlahovic e Douglas Luiz.

Il gesto di Vlahovic dopo il gol realizzato contro l'Udinese.

Il brasiliano sicuramente verrà messo sul mercato dopo una stagione anonima. La Juventus dopo averlo acquistato pensava di avere un giocatore importante anche per il futuro e invece la sua stagione tra infortuni e problemi tattici è stata del tutto negativa. Ecco dunque la quarta situazione già delineata che si aggiunge alla quinta e l'ultima che è rappresentata dunque proprio da Dusan Vlahovic. Il serbo è andato in rete nell'ultima partita stagionale della Juventus all'Allianz Stadium. Tudor ha sempre puntato su di lui in attacco ma il futuro è a dir poco incerto.

Le possibili cessioni in caso di mancato approdo alla Champions

Con la Champions la Juventus potrà investire per rinforzare la squadra altrimenti non è escluso che si possano fare cessioni importanti come Yildiz che è il più appetibile per età e talento. La Juve non ha alcuna intenzione che questo accada contrariamente alla situazione Vlahovic. Il giocatore difficilmente resterà in bianconero a meno che non dovesse arrivare un allenatore come Tudor, o lo stesso allenatore croato, che lo stimi puntando su di lui, ma a quel punto bisognerà rivedere il contratto in scadenza a giugno 2026 con un ingaggio da 12 milioni netti l'anno.