Come cambia la nuova Juventus targata John Elkann: soltanto Chiellini è certo del suo futuro La Juventus del futuro sta nascendo guidata da John Elkann. Da Conte a Giuntoli passando per Chiellini che al momento sembra essere l'unico certo di un posto.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus del futuro è pronta a decollare. Concluso il campionato al quarto posto in classifica con la partecipazione alla prossima Champions League in cassaforte, i bianconeri dovranno fare scelte chiare per poter costruire un nuovo ciclo vincente. Fallito il progetto Thiago Motta attualmente Igor Tudor guiderà Yildiz e compagni nella spedizione estiva del Mondiale per Club. Ma sullo sfondo resta Antonio Conte. L'allenatore salentino è al centro dei pensieri di John Elkann il quale ha preso in mano la situazione per rilanciare le ambizioni di questa Juventus.

La sua esperienza a Napoli sembra essere già arrivata al capolinea dopo la conquista del quarto Scudetto della storia azzurra anche se non sono esclusi colpi di scena. Elkann, secondo quanto scrive Sky Sport, ha da tempo preso in mano il dossier Juve, e a giorni arriveranno le prime decisioni. Fare nomi in questo momento sarebbe prematuro ma c'è già un deciso orientamento In questo momento soltanto Giorgio Chiellini è certo del suo futuro alla Juventus, in un ruolo più ampio rispetto all’attuale. E nemmeno Giuntoli è sicuro di restare.

Il management attuale della Juventus.

L’attuale Managing Director Football dovrà attendere le prossime 48/72 ore che saranno decisive per definire anche la sua posizione. Nel frattempo si valutano i profili dell’ex ds del Milan, Fredric Massara, e dell'attuale presidente del Tolosa, Damien Comolli, che mirerebbe però al ruolo di amministratore delegato. Figure che mirano a creare un management ben preciso molto più improntato sul lato sportivo e che dunque possa fare da collante tra squadra e club. Di certo la decisione su Conte arriverà di pari passo con le nuove scelte dirigenziali.

I nomi per la Juventus del futuro

Chiellini avrebbe già preso contatti diretti col suo ex allenatore oggi al Napoli ma si attendono chiaramente anche le mosse di Elkann per capire se anche queste possano essere in linea con l'idea del tecnico salentino per ricostruire la squadra bianconera. Insomma, la sensazione è che saranno decisivi i prossimi 10 giorni per mettere nero su bianco sulle prossime nomine in casa Juventus. Il Mondiale per Club con Tudor alla guida potrebbe dare anche altre risposte ma in questo momento appare chiaro l'ennesimo ribaltone alla guida tecnica e a questo punto anche societario.