Colpo salvezza del Verona, Folorunsho mette nei guai il Lecce: al Via del Mare finisce 0-1 Il Verona batte 1-0 il Lecce nella sfida salvezza della 28ª giornata della Serie A 2023-2024 e fa un balzo in avanti in classifica: il gol di Folorunsho inguaia i salentini ora vicinissimi alla zona retrocessione.

A cura di Michele Mazzeo

Il Verona esce vittorioso dalla sfida salvezza del Via del Mare contro il Lecce e fa un balzo in avanti in classifica inguaiando invece i salentini che ora hanno un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Pesantissimo dunque il gol siglato da Michael Folorunsho (con la determinante deviazione di Baschirotto) arrivata in un avvio di gara che aveva visto approcciare meglio la formazione scaligera più volte pericolosa dalle parti di Falcone nei primi venti minuti di gioco.

La rete subita sveglia i padroni di casa che alzano il ritmo alla ricerca del pareggio trovando però sulla propria strada la rocciosa retroguardia messa in campo da Baroni e un Montipò in grande giornata (splendido soprattutto il suo intervento sulla deviazione di Krstovic) e anche un pizzico di sfortuna nel momento in cui in due occasioni i veronesi toccano con il braccio il pallone nella propria aerea ma in entrambe le circostanze con l'arto reputato attaccato al corpo e figlio di un movimento naturale (nella prima occasione l'arbitro Chiffi aveva assegnato il calcio di rigore in favore degli uomini di D'Aversa salvo poi cambiare idea nel momento in cui è stato inviato a riguardare l'azione al monitor dal VAR Irrati).

Anche nella ripresa a fare la partita è il Lecce che però dimostra ancora una volta le grandi difficoltà in fase di finalizzazione. I giallorossi non riescono dunque a trovare il gol del pareggio e devono fare i conti con la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare e con una situazione di classifica che adesso si è fatta ancora più pericolosa (+1 sul Frosinone terzultimo). Tutt'altro invece l'umore nello spogliatoio del Verona che conquista la seconda vittoria consecutiva in uno scontro diretto per la salvezza (dopo l'1-0 casalingo al Sassuolo) tirandosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Risultato che a fine partita ha portato gli animi a scaldarsi sia in campo con Henry e Pongracic che dopo il triplice fischio finale hanno dato inizio ad una piccola rissa sedata a fatica da Chiffi che ha mostrato ad entrambi il cartellino rosso che sugli spalti con i tifosi leccessi che hanno subissato di fischi i propri calciatori alcuni dei quali, come Gallo, non sono riusciti a trattenere le lacrime per una situazione che ad inizio stagione sembrava impensabile.