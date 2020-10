Colombia-Venezuela è stata una delle partite in programma questa notte valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar e ha visto trionfare la formazione dei Cafeteros grazie alle reti dei due atalantini, Muriel (doppietta) e Zapata. Ma è stata anche una partita caratterizzata da un terribile infortunio avvenuto nei minuti iniziali del match a Santiago Arisa, giocatore colombiano che è dovuto uscire dolorante e in barella per una gravissima distorsione alla caviglia sinistra dopo un intervento in scivolata.

Il terzino Santiago Arias è stato sostituito al 12 ‘della partita in Colombia-Venezuela, valida come prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, dopo aver subito un terribile infortunio alla caviglia sinistra a seguito di un contatto con Darwin Machís. La sfida si è giocata nella notte italiana del 9 ottobre 2020 e si è conclusa 3-0 in favore della formazione di casa grazie alle reti di Muriel e Zapata. Santiago Arias, giocatore del Bayer Leverkusen, che milita in prestito in Bundesliga con cartellino di proprietà dell'Atlético Madrid, stava cercando di conquistare il pallone dopo un lungo lancio: è entrato in contatto con Machís, vicino all'area di rigore, quando il suo piede sinistro si è infossato nel terreno e ha subito una violentissima girata. Le immagini dell'infortunio di Arias sono impressionanti: il piede si gira a 90 gradi rispetto alla caviglia, con il giocatore che resta a terra urlante. Un infortunio che è apparso impressionante anche per i giocatori in campo con i suoi compagni di squadra che hanno chiesto l'immediato intervento dello staff sanitario.

Tra i tanti a soccorrere Arias nell'immediato post trauma anche il neo acquisto di Ancelotti, James Rodríguez che si è messo subito le mani alla testa, mentre i medici sono entrati ad assistere il compagno che è uscito urlando di dolore. L'arbitro ecuadoriano Guillermo Guerrero aveva espulso Machís per l'azione fallosa ma dopo aver rivisto il VAR ha cambiato la propria decisione perché si trattava di un'azione regolare e di un fallo fortuito.